Зачем менять летние шины на зимние и наоборот?

Зима в нашей стране долгая, но рано или поздно весна наступает, и водители начинают стремительно менять шины. Летние и зимние шины в Нижнем Новгороде представлены довольно широко и каждый покупатель сможет подобрать вариант, который будет соответствовать не только финансовым возможностям, но и другим требованиям.

Менять летние шины на зимние и наоборот действительно важно. Каждый владелец транспортного средства должен иметь в личном распоряжении комплект шин на замену. А если они пришли в негодность, то приобрести новые. Замена шин – это не блажь, а необходимость. Об этом стоит помнить. Сэкономить в этом вопросе не получится, потому что от этого зависит жизнь водителя и пассажиров.

Действительно ли важно производить замену?

Каждый тип резины производится по уникальной технологии. Летние шины предназначены для эксплуатации в теплое время года, когда асфальт нагревается, а зимние, наоборот. Если не произвести замену, то шины не только сотрутся, но и не справятся с поставленной задачей.

Как только температура на улице поднимется выше 10-ти градусов, зимняя резина тут же потеряет все свои свойства. Если резина шипованная, то на горячем асфальте все шипы попросту повылезают. Даже новая и качественная резина сотрется.

Замена важна и для того, чтобы обеспечить 100% безопасность. Шины отличаются друг от друга не только рисунками и шипами. Все дело в протекторе и опытные водители прекрасно понимают, что зимние шины имеют более глубокий протектор с многочисленными гранями. Все эти нюансы позволяют шинам цепляться за поверхность. Не имеет значения, слякоть или лед на дороге. На зимней резине можно не переживать, что не получится вписаться в поворот или затормозить.

Летняя резина намного проще. На поверхности шин нет каких-то дополнительных элементов. Специалисты специально изобрели более цепкий протектор, который может отлично держать машину на дороге.

Летние и зимние шины не стоит даже сравнивать. Они совершенно разные и даже если человек не специалист, то он сможет быстро понять, какие шины нужно покупать для лета, а какие для зимы.

Если до сих пор возникают сомнения по поводы замены, то нужно их прогнать и обязательно менять шины каждый сезон. Каждый тип резины предназначен для определенного сезона. Резина не умеет приспосабливаться под определенные условия. В этой области проводилось огромное количество испытаний, и специалисты доказали, что замена нужна и важно.

Если владелец транспортного средства отказывается от замены и думает, что сможет сэкономить, то это не так. Если резина не подходит к сезону, то расход топлива будет намного больше.

Купить литые диски в интернет-магазине Кинг-Тайерс сможет каждый. Главное, внимательно подойти к выбору и оценить ряд нюансов.

Реклама. ООО «КИНГ ТАЙЕРС». ИНН 5263144989 shina-king.ru