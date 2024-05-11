Решения 1С для цифровизации бизнеса Бизнес

Конференция о возможностях современных решений для эффективного управления и учета на платформе «1С:Предприятие 8»

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Фирма «1С» и ее региональный дистрибьютор «1С-Поволжье» приглашают пользователей, потенциальных клиентов и партнеров принять участие в конференции «Решения 1С для цифровизации бизнеса», которая пройдет 21 мая 2024 года в Нижнем Новгороде.

Целью конференции является информирование участников о возможностях современных решений для цифровизации бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8», обмен опытом по проектам внедрения «1С:ERP» и других решений и сервисов «1С» для корпоративного сектора, отраслевых и специализированных решений для промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, оптовой и розничной торговли, сферы услуг и HoReCa, включая детальные обзоры наиболее значимых функциональных возможностей и проектов внедрения на тематических секциях.

Конференция будет проходить в отеле «Маринс Парк Отель», по адресу: Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12.

Программа предполагает однодневную конференцию с пленарным заседанием, отраслевыми секциями и вернисажем (выставкой) программных продуктов. На конференции будут рассмотрены актуальные вопросы импортозамещения зарубежных систем и перехода на «1С:ERP».

Участники конференции смогут адресовать свои вопросы напрямую специалистам фирмы «1С» – методистам и разработчикам, разработчикам «1С-Совместных» решений, а также ознакомиться с опытом реализации проектов внедрения «1С:ERP» и других решений, пообщаться с представителями предприятий, обменяться мнениями по вопросам автоматизации бизнеса в ходе прямого общения друг с другом.

Условия участия

- Представители руководящего состава предприятий

Бесплатно, при условии обязательной предварительной регистрации и подтверждения от организаторов конференции.

- Представители партнеров фирмы «1С»

Только совместно с приглашенными клиентами, при условии обязательной предварительной регистрации. При приглашении и присутствии на конференции клиентов партнера – бесплатное участие одного представителя партнера на двух представителей приглашенных клиентов.

- Представители СМИ

Бесплатно, по предварительной аккредитации.

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Конференция «Решения 1С для цифровизации бизнеса» — это 350+ участников, 150+ компаний, 5 секций и 50+ докладов от топовых экспертов страны.

Реклама.ООО «1С-Поволжье», ИНН 5262267138, https://1c-pfo.ru/