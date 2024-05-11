Депутаты обсудили планы по ремонту дворовых проездов в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

15 мая состоялось очередное заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству под председательством Карима Ибрагимова. Депутаты обсудили в том числе вопрос о плане ремонта асфальтового покрытия проездов придомовых территорий.

Члены комиссии заслушали доклад и.о. директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Ирины Ключевой о планах по ремонту дворовых проездов улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода на 2024 год. По информации докладчика, в городе планируется до конца года выполнить ремонт асфальтового покрытия на 161 придомовой территории на общую сумму 518 млн рублей.

Так в перспективе по районам города планируется выполнить ремонт дворовых территорий: в Автозаводском районе - 31, в Канавинском районе - 10, в Ленинском районе – 22, в Московском районе - 17, в Приокском районе – 15, в Советском районе – 26, в Нижегородском районе – 17, в Сормовском районе - 23.

"Ждем адресный список по ремонту дворовых территорий для того, чтобы довести информацию до своих избирателей, увеличения бюджета на данные цели, так как предусмотренные средства считаем недостаточными для того, чтобы выполнить весь объем работ в городе. С таким предложением горадминистрация выйдет к депутатам на ближайшем заседании городской Думы", - подытожил Карим Ибрагимов.