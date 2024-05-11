Нижегородцам стал доступен маркетплейс туманного гейминга Общество

Компания МТС сообщает о внедрении платформы туманного гейминга МТС Fog Play на всех умных телевизорах и ТВ-приставках Android TV и Сбера.

Играть в МТС Fog Play на умных телевизорах или ТВ-приставках можно с помощью любого игрового геймпада. В платформе используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры. Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище "МТС Вторая память" - в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз.

Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться. По итогам 2023 года в среднем плата за игровой процесс составила 23 рублей в час.

"Ежегодно индустрия видеогейминга развивается, вовлекая все новую аудиторию. Однако для получения уникального игрового опыта пользователю, как правило требуется мощное и производительное железо, стоимость которого может достигать 150 000 рублей за комплект из игровой приставки, телевизора или собранного компьютера с монитором или игрового ноутбука. Помимо самой платформы МТС Fog Play мы предложим геймерам безлимитный интернет-трафик, который обеспечит им непрерывный и неограниченный игровой процесс, а также доступ к уникальным промокодам и другим бонусам внутри популярных франшиз. Таким образом, благодаря МТС Fog Play у пользователей появится возможность упростить игровой путь, а сами игры станут доступны практически для каждого", - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Ежемесячная аудитория МТС Fog Play составляет более 100 тыс. игроков, которым предоставляют доступ к играм более 1,5 тыс. компьютеров. Ожидается, что в течение года количество пользователей сервиса увеличится в десять раз.

До конца этого года МТС также планирует значительно расширить количество тайтлов в рамках нового тарифа, на данный момент переговоры ведутся с еще тремя международными издателями игр.

МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного туманного гейминга. На цифровой платформе пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах - ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV. Максимальное поддерживаемое качество - разрешение 4K с частотой 60 fps. Сейчас в маркетплейсе насчитывается более 10 тыс. доступных игр.

Фото: Пресс-служба МТС

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