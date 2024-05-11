Мебель на заказ: индивидуальные решения для дома

ReWood — ведущий поставщик мебели на заказ в Москве и Московской области. Они специализируются на изготовлении мебели на заказ по индивидуальным размерам и предпочтениям. Они понимают потребности клиентов и стремятся обеспечить исключительное качество и мастерство каждого изделия. Мебель на заказ, от кухонь и шкафов до детской мебели и комплектов для гостиной — обширный каталог предлагает широкий выбор стильных вариантов на любой вкус и стиль.

Их команда профессионалов имеет более чем 9-летний опыт работы в отрасли, гарантируя, что каждый проект выполняется с тщательным вниманием к деталям. Как для корпуса, так и для фасадов мебели они используют только качественные материалы, гарантирующие прочность и долговечность.

Удовлетворение потребностей клиентов является главным приоритетом, поэтому предлагают честную рассрочку без каких-либо скрытых комиссий. Кроме того, предоставляют гарантию до 10 лет на фасады, фурнитуру и качество изготовления.

Чтобы лично убедиться в качестве работы, приглашают посетить выставочные залы и лично увидеть дизайн мебели. Их опытные сотрудники будут рады помочь подобрать идеальную мебель для дома или офиса.

Сроки изготовления и доставки мебели от компании Rewood:

Сроки изготовления зависят от сложности заказа и выбранного материала. Стандартная мебель изготавливается в срок от 15 до 30 дней.

Для более сложных объемных заказов, а также при использовании натуральных материалов, таких как массив дерева, срок может составлять 1-2 месяца.

В срочных случаях мы стараемся сократить сроки до 10-15 дней, но для этого требуется дополнительная оплата.

Доставка осуществляется нашим транспортом в срок от 3 до 7 дней по Москве и Московской области.

Доставка в регионы осуществляется перевозчиками, срок зависит от удаленности населенного пункта и может составлять 1-2 недели.

Сборку и установку выполняют наши специалисты в день доставки.

Мебель на заказ - процесс изготовления мебели по специальному индивидуальному заказу клиента.

Основные характеристики мебели на заказ:

Изготавливается строго в соответствии с пожеланиями и требованиями клиента. Клиент может выбрать материал, цвет, форму, размеры и другие параметры.

Сроки изготовления обычно больше, чем для готовой мебели, поскольку все делается индивидуально. От 2-4 недель до нескольких месяцев.

Высокая степень индивидуализации - мебель будет подходить именно для этого помещения и потребностей конкретного человека.

Возможность спроектировать мебель, которая не входит в стандартный ассортимент магазинов.

Обычно выше стоимость, чем за аналогичную готовую модель, но зато точно подходит по всем параметрам.

Требуется предоплата для заказа сырья и начала работ. Оплата обычно производится по этапам или при получении готовой мебели.

Реклама. ИП Высоцкий Дмитрий Сергеевич. ИНН 614532069557 rewood-mebel.ru