Стриминговый сервис без доплат доступен нижегородцам Бизнес

Компания МТС сообщает о том, что нижегородские абоненты МТС смогут пользоваться МТС Музыкой без доплат. Весь функционал стриминг-сервиса будет полностью доступен после скачивания приложения и авторизации под своим номером.

Контент в приложении обновляется каждую неделю, а слушателям доступны три персонализированных плейлиста. К предстоящим беговым выходным для нижегородцев актуальным станет "Энергетик-микс", для создания романтической атмосферы в спокойной обстановке - "Чилаут-микс", а подборка "Мой микс" предложит слушателям наиболее подходящие композиции на основе умных алгоритмов.

"Уже сегодня в приложении можно пользоваться готовыми подборками под разное настроение и случаи жизни или создавать собственные плейлисты. Например, специально к сезону выпускных пользователям доступна тематическая подборка "Последний звонок". И самое главное - наслаждаться любимыми треками можно в режиме офлайн, без интернета, и без дополнительных затрат, так как интернет-трафик у абонентов не расходуется", - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Отметим, МТС Музыка входит в топ-3 российских стриминговых сервисов наряду с Яндекс Музыкой и VK Музыкой. Пользоваться приложением без доплат до конца года смогут абоненты новых, то есть открытых для подключения в данный момент тарифов.

Фото: Пресс-служба МТС

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