Антитеррористические учения пройдут в нижегородских образовательных учреждениях

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По всей стране 20 мая пройдут антитеррористические учения в образовательных учреждениях. Об этом министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил в официальном Telegram-канале возглавляемого ведомства.
Как отметил Сергей Кравцов, учения, которые прошли в прошлом году, подтвердили свою эффективность.
"Сейчас завершается учебный год, и мы видим, насколько правильным было решение их организовать. Впереди нас ждут единый государственный экзамен, основной государственный экзамен, последние звонки, выпускные вечера и детский отдых. Очень важно обеспечить безопасность, прежде всего, школьников и преподавателей", – сказал министр просвещения.
Учения будут проводиться силами Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, а также Росгвардии и Рособрнадзора.
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