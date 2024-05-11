Антитеррористические учения пройдут в нижегородских образовательных учреждениях Общество

Фото: tg-канал Министерства просвещения России

По всей стране 20 мая пройдут антитеррористические учения в образовательных учреждениях. Об этом министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил в официальном Telegram-канале возглавляемого ведомства.



Как отметил Сергей Кравцов, учения, которые прошли в прошлом году, подтвердили свою эффективность.



"Сейчас завершается учебный год, и мы видим, насколько правильным было решение их организовать. Впереди нас ждут единый государственный экзамен, основной государственный экзамен, последние звонки, выпускные вечера и детский отдых. Очень важно обеспечить безопасность, прежде всего, школьников и преподавателей", – сказал министр просвещения.

Он попросил максимально ответственно отнестись к проведению данных мероприятий.

Учения будут проводиться силами Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, а также Росгвардии и Рособрнадзора.