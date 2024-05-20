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Общество

Третий поток программы "Институт советников по социальным изменениям" стартовал в Нижнем Новгороде

20 мая 2024 15:51  [98] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, ИА "Время Н"

В Нижнем Новгороде стартовал третий поток программы "Институт советников по социальным изменениями при руководителях регионов РФ". Об этом сообщили в в пресс-службе облправительства.

В мероприятие приняли участие убернатор Нижегородской области Глеб Никитин, автор проекта "Регион заботы" Нюта Федермессер и министр соцполитики Нижегородской области Игорь Седых.

Глеб Никитин отметил, что Институт советников на базе КУПНО был запущен, чтобы тиражировать лучший опыт не только Нижегородской области, но и других регионов на всю страну.

"Важно искать союзников, тех, для кого положительные изменения не являются навязанными. Это касается и Нижегородской области, и других регионов. У людей появляется возможность делиться наработанными практиками, общаться, находить точки соприкосновения, привносить новое в свою работу", - отметил глава региона.

Всего в программе этого года принимают участие 47 человек из 22 субъектов России. В течение восьми месяцев они будут выезжать на образовательные модули в регионы-участники, где будут слушать лекции, знакомиться с лучшими практиками социальной сферы и разрабатывать совместные проекты.

Как рассказала Нюта Федермессер, тема потока 2024 года — изменения в психоневрологических и детских домах-интернатах, в системе помощи людям с психическими нарушениями и особенностями развития.В свзя с этим на обучение набраны, прежде всего, сотрудники стационарных или полустационарных организаций соцзащиты.

Напомним, что образовательная программа "Институт советников" реализуется совместно проектом Народного фронта "Регион заботы", КУПНО и РАНХиГС. Программа бесплатна для участников, она финансируется Народным фронтом совместно с правительством Нижегородской области. Первые два потока программы прошли в 2022 и 2023 году.

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Теги:
Образование Социальная сфера Социальные проекты
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