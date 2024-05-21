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Бизнес

ЦИПР-2024: "Ростелеком" представил отечественную базовую станцию стандарта GSM/LTE

21 мая 2024 16:13  [122] Бизнес

21 мая на конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде был продемонстрирован первый произведенный в России образец базовой станции операторского уровня мобильной связи отечественного производителя телеком-оборудования ООО "БУЛАТ" (дочерняя компания "Ростелекома").
Производство опытной партии было запущено в апреле 2024 года на площадке НПО "Российские телекоммуникационные технологии" ("НПО РТТ").

"Среди ключевых задач, которые призваны решить Индустриальный центр компетенций "Мобильная связь" и "Ростелеком" — это обеспечение технологического суверенитета и импортозамещение в телеком-отрасли. Организация производства базовых станций для мобильных сетей связи компанией "Булат" — особо значимый проект, который поддержал ИЦК. Планируется, что "БУЛАТ" запустит БС в серийное производство до конца текущего года, а группа компаний "Ростелеком" станет одним из якорных заказчиков, благодаря форвардному контракту", — сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Разрабатываемый портфель продуктов мобильной связи будет работать на коммерческих сетях операторов в диапазонах 450/800/900/1800/2100/2300/2600 МГц.

"Мы придерживаемся намеченного графика и все работы по дорожной карте выполняются в полном объеме. Для реализации проекта мы выстроили процессы взаимодействия с нашими партнерами — компаниями НТР и РТТ. В настоящее время завершается процесс тестирования образцов базовых станций в лаборатории Tele2 и уже начался процесс производства оборудования. Оборудование удовлетворяет критериям отечественного, заявка на присвоение данного статуса уже подана в Минпромторг", — отметил генеральный директор компании "БУЛАТ" Александр Комаров.

В феврале 2024 года успешно прошли тестовые испытания опытного образца первой отечественной базовой станции. Испытания подтвердили соответствие уровней передачи сигнала расчетным, продемонстрировали требуемое качество мобильного голосового соединения и доступность услуг передачи данных телекоммуникационной сети, сопоставимые с решениями мировых лидеров отрасли. В апреле 2024 года получено подтверждение внесения ПО в реестр отечественного.

Разработчиком аппаратной части базовой станции выступила компания "БУЛАТ", программное обеспечение разрабатывает ООО "Новые телеком решения" ("НТР"). Компания "БУЛАТ" заключила форвардные контракты на поставку базовых станций с "Ростелекомом" и "МегаФоном".

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

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Теги:
Ростелеком ЦИПР
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