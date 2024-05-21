Беспилотную авиацию будут развивать в Нижегородской области Экономика

Фото: Кирилл Мартынов, ИА "Время Н"

Правительство Нижегородской области, "Горький Тех", ГТЛК и ООО "БАС" будут совместно развивать беспилотную авиацию в регионе. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, соответствующее соглашение на конференции "ЦИПР" подписали губернатор Глеб Никитин, генеральный директор АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих, генеральный директор ООО "Беспилотные авиационные системы" Алексей Варятченко и директор АНО "Горький Тех" Евгений Федосеев.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что беспилотная авиация – очень востребованное и перспективное направление.

"Учитывая новый профильный нацпроект "Беспилотные авиационные системы", появляется все больше возможностей и ресурсов для активного развития отрасли. Работа с ГТЛК уже позволила нашим судостроителям "оживить" реки, и нет сомнений, компания станет надежным партнером в освоении нового направления" – отметил Глеб Никитин.

Сотрудничество сторон предусматривает укрепление объединения беспилотных авиационных систем (БАС) в национальное воздушное пространство России, а также поддержку инициатив, проектов и программ, направленных на цифровую трансформацию сферы транспорта и логистики и развитие инновационного потенциала транспортной отрасли всего государства в целом. Партнеры будут обмениваться опытом в разработке и внедрении новейших технологий в производство комплектующих БАС, различного оборудования, программного обеспечения и т. д.

Запланированная работа отвечает перечню задач президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует региональный Минпромторг совместно с АНО "Горький Тех".

Напомним, что главное деловое мероприятие по цифровой экономике в стране "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая в 5-й раз. Одна из основных тем конференции этого года – трансформация по поручению президента РФ Владимира Путина нацпроекта "Цифровая экономика" в нацпроект "Экономика данных".

Ранее сообщалось, что Денис Мантуров принял участие в работе конференции "ЦИПР-2024" в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что Михаил Мишустин высоко оценил нижегородские ИТ-разработки на конференции "ЦИПР".