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Экономика

Сбер представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox на ЦИПРе-2024 в Нижнем Новгороде

22 мая 2024 21:45  [114] Экономика

Фото: Пресс-служба Сбербанка

Сбер представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox, которая делает телевизор умным, на конференции ЦИПР-2024 на Нижегородской ярмарке в столице Приволжья 22 мая. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

В приставке SberBox 2 установлен современный чип Amlogic S905Y4, который поддерживает разрешение 4К и технологию HDR. Объем встроенной памяти составляет 16 Гб, что позволяют легко устанавливать любые приложения на приставку.

Для пользователей, которые часто теряют пульт в квартире, у приставки SberBox 2 появилась функция "Найти пульт".

В сочетании с платформой Салют ТВ пользователи получают качественный продукт и регулярные обновления: 100+ бесплатных каналов, большой выбор онлайн-кинотеатров, возможность устанавливать приложения из интернета, голосовое управление с ассистентом Салют и нейросетевой моделью GigaChat. В новом обновлении есть отдельная библиотека контента, которая поможет выбрать фильм. Сквозной поиск позволит искать фильмы и сериалы не только по всем онлайн-кинотеатрам и ТВ-каналам, но и по приложению "VK Видео".

Старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев отметил, что SberBox 2 стала функциональнее и быстрее в работе.

"Важно, что соразработчиками гаджета выступили наши пользователи, которые рассказали, каких опций им не хватает и что бы они изменили во внутренней начинке SberBox",- пояснил Белевцев.

CEO SberDevices Денис Филиппов напомнил, что SberBox впервые был запущен в 2020 году, и сейчас ТВ-приставкой пользуется 1,5 млн человек.

"Все 3,5 года мы постоянно модернизировали и развивали ОС Салют ТВ, чтобы отвечать запросам пользователей",- добавил Филиппов.

Стоимость новой приставки SberBox 2 составляет 5490 рублей.

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