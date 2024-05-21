Трамвайный маршрут №19 планируют запустить с 25 мая Общество

Возобновление работы трамвайного маршрута №19 в Нижнем Новгороде планируется с 25 мая. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

По данным ведомства, в связи с завершением замены узла трамвайных путей на пересечении улиц Бекетова и Нартова готовится к запуску маршрут №19 "Трамвайное депо № 1 - Мыза" согласно утвержденной схеме.

Подрядчик завершил работы на пересечении улиц Бекетова и Нартова.

В частности, произведена полная замена стрелочного узла на бетонном основании, восстановлено асфальтовое покрытие. На участке Терешковой-Нартова восстановлено благоустройство: асфальтирование переездов, остановочных площадок, выполнено озеленение прилегающих территорий (засыпка грунтом и посев газонной травы).

Как сообщалось ранее, реконструкция трамвайных путей на маршрутах №417 и №3 в Нижнем Новгороде начнется в 2025 году.

Напомним также, что трамвай №5 планируется запустить в Нижнем Новгороде до конца июня.