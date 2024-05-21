Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Технофестиваль "ЦИПР Tech Week" пройдёт в Нижнем Новгороде 20-26 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Сияние благородства: серебряная посуда

24 мая 2024 13:54  [64]

erid: 2SDnjdnvvc9

Серебряная посуда издревле ассоциируется с роскошью и изяществом. В древние времена её использовали не только для демонстрации богатства, но и для защиты от отравлений. Считалось, что серебро способно выявить вредные вещества в пище и напитках. Это придавало ему особую ценность и повышало спрос на изделия из этого металла среди знати и аристократии. В средние века серебряные столовые приборы и посуда становились обязательным элементом богатых домов и дворцов.

Полезные свойства серебра

  • Антибактериальные свойства. Ионы серебра уничтожают бактерии и предотвращают их размножение. Это свойство до сих пор используется в медицинских и бытовых целях.
  • Долговечность. Серебряные изделия служат долгие годы, не теряя своего блеска и привлекательности. Они устойчивы к коррозии и механическим повреждениям.

Современные тенденции

Сегодня серебряная посуда вновь набирает популярность. Она используется не только в домах, но и в ресторанах высокого уровня. В современных интерьерах серебряные изделия создают атмосферу утонченности и стиля. Дизайнеры предлагают широкий ассортимент столовых приборов, ваз, подносов и других предметов, которые гармонично вписываются в любой интерьер.

Как выбрать

При выборе серебряной посуды стоит обратить внимание на несколько ключевых моментов:

  • Чем выше проба, тем больше содержание чистого серебра в изделии. Наиболее распространены 925 и 960 пробы.
  • Известные марки гарантируют качество своих изделий. Обратите внимание на клеймо производителя.
  • Выбирайте изделия, которые соответствуют вашему вкусу и стилю вашего дома. Современные дизайнеры предлагают как классические, так и современные решения.

Уход

  • Используйте мягкую ткань и специальные средства для чистки серебра.
  • Кислоты, соли и хлор могут повредить серебро. Не мойте серебряные изделия в посудомоечной машине.
  • Храните серебряные изделия в сухом месте, желательно в специальных чехлах или коробках, чтобы избежать царапин и потускнения.

Серебряная посуда – это не только предмет роскоши, но и полезное приобретение для дома. Она придает торжественность любому событию, будь то семейный ужин или праздничный обед. Вложение в качественные серебряные изделия – это не только способ подчеркнуть свой статус, но и возможность передать их по наследству, сохранив для будущих поколений.

Реклама. ИП Ахмедов Гаджиомар Магомедович. ИНН 057166950001 kybachi.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph