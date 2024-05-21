Как провести незабываемый тимбилдинг в Нижнем Новгороде

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Если планируется корпоративная вечеринка или организация другого досуга, — не спешите заказывать очередной ресторан с ведущим, где сотрудники будут только есть и пить. Любое событие можно провести не только весело, но и с пользой для компании. Например, внедряя в праздничный вечер коллективный тренинг.

Коллективные тренинги, а по другому — тимбилдинг — это мероприятия, организованные для сотрудников, которые направлены на командообразование и сплочение. Что в свою очередь ведет к повышению эффективности рабочих процессов. Его результативно проводить как отдельно, так и на корпоративах с увеселительной частью. Также здорово организовать интенсив и после обучения и конференций.

Стоит помнить, что посиделки в банкетном зале или вылазка на природе с шашлыками не являются тренингом. Что важно в тимбилдинге:

общая цель;

задачи, которые стимулируют брать ответственность и помогать друг другу;

взаимодействие коллег друг с другом: деловое общение, совместное планирование и генерирование идей, деление на подзадачи;

навык разрешать конфликтные ситуации;

положительные эмоции, ведь это не рабочие поручения, а досуг.

Все эти задачи с легкостью закроет Квестория. И это будет не просто тренинг, который улучшит коммуникацию, но и интересный вид досуга — выездной квест. Команда ведущих приедет к вам на локацию с атрибутами и музыкой и отправит сотрудников в приключение.

В зависимости от сюжета, вы и коллеги получите роли детективов, гангстеров, преступников, ученых или же индейцев. У каждого будут задания и секреты, о которых другие участники ничего не знают. Задача: строя гипотезы, решая головоломки и договариваясь друг с другом — раскрыть тайны и вычислить преступника.

Например, в командном квесте “Секретная вечеринка” вы станете звездами эстрады, политиками, шоуменами, а может и миллионерами. Сюжет составлен по мотивам фантастического фильма “Люди в черном”, поэтому участникам предстоит расследовать поломку летающего аппарата, выследить шпиона и не допустить захвата Земли инопланетянами. Дресс-код — коктейльные платья и строгие костюмы.

Коллективные тренинги с Квесторией Нижний Новгород легко провести:

в офисе;

в банкетном зале;

в лофтах и арт-пространствах;

на спортивных площадках и стадионах;

на природе: на базе отдыха, в городских и природных парках.

С Квесторией возможно проведение не только квеста, но и организация всего мероприятия. Согласование программы, вручение пригласительных, подбор фотографа и трансфера, заказ кейтеринга, а также оформление пространства команда возьмет на себя. Выбирайте сценарий досуга на сайте Квестории и бронируйте дату. Доверьте проведение корпоративного досуга экспертам!

Фото предоставлено «Квестория» questoria.ru

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