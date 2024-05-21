Важные шаги при выборе бухгалтерского аутсорсинга: как не совершить ошибок

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Аутсорсинг бухгалтерии давно стал привычным, потому что бизнес оценил удобство этого варианта бухгалтерского обслуживания. Но подобных предложений на рынке много, поэтому не всегда понятно, какую компанию выбрать, и какие критерии важны для выбора.

Этот чек-лист поможет разобраться, стоит ли становиться клиентом того или иного аутсорсера, ведь некорректное ведение учета может существенно осложнить или даже приостановить деятельность вашего бизнеса. Вот что стоит обязательно проверить.

Надежность и известность исполнителя. Доверять свою бухгалтерию новичкам рискованно, потому что проблемы с налоговой могут проявится не сразу, а позже, когда ошибки в учете выявляются при проверке. Поэтому так важно выбирать среди аутсорсеров, которые на рынке давно и хорошо известны. Ищите на сайте описание достижений компании, значимых клиентов, позиционирование, целевую аудиторию, отзывы. С помощью сервиса проверки контрагентов можно узнать о размере доходов аутсорсера, основном виде деятельности, участии в судебных разбирательствах. Принимайте во внимание также данные федеральных и региональных отраслевых рейтингах.

Технология удаленной работы. Узнайте, как аутсорсер строит взаимодействие с клиентом, ведь такие услуги обычно оказываются дистанционно. Клиенту важно понимать, как будут передаваться документы, необходимые для ведения учета, предоставляется ли ему доступ в бухгалтерскую базу, какие каналы связи задействованы, есть ли у пользователя личный кабинет.

Программы для ведения учета. Во многих случаях закон обязывает налогоплательщика взаимодействовать с ФНС по каналам телекоммуникационной связи с использованием ЭЦП. Для этого у аутсорсера должен быть лицензионный софт и безопасное хранилище данных. Если доступ к базе предоставляется не только бухгалтеру, но и клиенту, надо убедиться, что соблюдается политика лицензирования правообладателей. Хороший аутсорсер заинтересован в том, чтобы его исполнители делали как можно меньше ошибок, поэтому использует специальные сервисы для автоматизации рутинных задач, например, распознавания первичных документов.

Квалификация и компетенции сотрудников. Бухгалтер — это профессия, в которой очень важно успевать за нововведениями. Имеется в виду не только современный софт, но и отслеживание постоянно меняющегося законодательства. Для аутсорсинговых компаний особое значение имеет также экспертность, то есть специализация сотрудников. Уровень образования и профессиональных навыков должен подтверждаться документами об образовании и повышении квалификации. Уточните также, кто контролирует качество работы бухгалтеров, есть ли в компании внутренний аудит, кто консультирует исполнителей по сложным вопросам.

Состав и стоимость бухгалтерских услуг. Чем детальнее прописаны тарифные планы, тем лучше. Клиент должен четко понимать, какие виды учета входят в стоимость, на какие услуги он может рассчитывать в рамках тарифа, а какие придется дополнительно оплачивать. Ознакомьтесь с примером отчета об оказанных услугах, в нем не должно быть никаких неясностей.

Условия договора на удаленное бухгалтерское обслуживание. Договор фиксирует обязательства сторон об объеме, стоимости и перечне услуг. Недостаточно указать, что исполнитель предоставляет только доступ клиента к программным продуктам или консультации бухгалтера. Предметом договора должно быть именно ведение учета. Аутсорсер должен брать на себя обязанности по конфиденциальности, качеству оказания услуг, а также предоставлять финансовые гарантии в возмещении ущерба, если он вызван его действиями или бездействием. Обратите также внимание на условие сохранности и передачи базы данных клиента при расторжении договора.

На этом сайте можно ознакомиться с аутсорсинговыми компаниями, которые соответствуют требованиям чек-листа. Выбирайте свой город и изучайте их предложения.

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