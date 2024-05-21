Учебно-тренажерный центр Волжского пароходства отметил 25-летие Общество

Всего за время существования Учебно-тренажерного центра профессиональной подготовки специалистов морского и речного флота выдано более 100 000 свидетельств по различным направлениям, 60% из которых получили сотрудники Волжского пароходства, более 40% приходится на представителей других судоходных компаний.

Курсанты НРУ им. И.П. Кулибина на встрече с членом Совета директоров Волжского пароходства Александром Шишкиным, директором по работе с персоналом Анастасией Царской, директором по безопасности судоходства Сергеем Веселковым и замдиректора по системе управления безопасностью Андреем Самовиком.

Учебно-тренажерный центр (УТЦ) Волжского пароходства – один из самых востребованных в России. Здесь плавсостав может пройти подготовку по всем обязательным направлениям судоходной деятельности: по ГМССБ (Глобальная морская система связи при бедствии), НБЖС (Наставление по борьбе за живучесть судов: начальная безопасность, шлюпки и плоты, борьба с пожаром), навигации, оказанию первой помощи и охране труда. В Центре также доступно корпоративное обучение для береговых сотрудников компании.

Курсанты НРУ им. И.П. Кулибина в спасательных средствах для безопасной работы.

УТЦ оснащен оборудованием, которое позволяет получать здесь все требующиеся для работы на флоте знания: полномасштабный навигационный мостик, имитирующий разные типы судов и оттачивающий навыки маневрирования при управлении судном и организации ходовой навигационной вахты, радиолокационная станция, средства автоматической радиолокационной прокладки, электронные картографические навигационные системы, радиотренажер для подачи сигнала бедствия, тренажеры для управления шлюпкой и судно "Учебный-1", на базе которого находятся дымовой лабиринт, чаша для испытаний коллективных и индивидуальных спасательных средств, противопожарный полигон и многое другое.

Курсант НРУ им. И.П. Кулибина на навигационном мостике.

Программы обучения можно пройти как очно, так и онлайн. Новые направления подготовки открываются в зависимости от изменений в законодательстве или по потребности компании. С начала работы УТЦ расширилась и целевая аудитория: если раньше обучение проходили только судоводители-моряки, то сейчас абсолютно все представители плавсостава.

Работа курсантов НРУ им И.П. Кулибина на навигационном мостике.

"Для экипажей морских и речных судов очень важно обладать хорошими навыками и приемами управления судном в различных условиях плавания. Эти практические знания должны поддерживаться на уровне современности в соответствии с международными конвенциями и отраслевыми нормативными документами. Учебный центр Волжского пароходства предоставляет весь комплекс конвенционных программ обязательных подготовок как плавсостава, так и студентов и курсантов высших и средних учебных заведений", – подчеркнул капитан дальнего плавания, капитан всех групп судов речного флота, заслуженный работник транспорта Российской Федерации, член Совета директоров компании «Волжское пароходство» Александр Шишкин, стоявший у истоков создания УТЦ.

Курсанты НРУ им. И.П. Кулибина отрабатывают навыки на тренажере навигационной подготовки.

Будущие флотские работники могут пройти в УТЦ начальную подготовку по безопасности, подготовку специалистов по шлюпкам и плотам или просто посетить учреждение с ознакомительной экскурсией.

Артем Горелов, курсант 1 курса НРУ им. И.П.Кулибина.

"Экскурсия по УТЦ Волжского пароходства мне точно запомнится надолго! Я еще никогда не видел так много оборудования, с помощью которого можно освоить флотские профессии. Особенно меня впечатлил тренажер для подачи сигнала бедствия. Как оказалось, это совсем не просто. Именно в этот момент я понял, что надо учиться, что мне еще предстоит много увидеть и узнать перед тем, как я стану профессионалом. И от этого даже интереснее!", - поделился впечатлениями Артем Горелов, курсант 1 курса Нижегородского речного училища им. И.П. Кулибина.

СПРАВКА:

Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское пароходство" — одна из крупнейших судоходных компаний в России, образованная в 1843 году.

Фото: Волжское пароходство

Реклама. АО "Волга-флот". ИНН 5260902190.