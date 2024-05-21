Александр Мудров: "Новые поступления в бюджет будут направлены на реальную помощь семьям, детям, молодежи" Экономика

Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров прокомментировал необходимость модернизации налоговой системы.

"Модернизация налоговой системы - наверное, самый актуальный вызов в современных условиях. Очень важна социальная направленность этих нововведений, новые поступления в бюджет будут направлены на реальную помощь семьям, детям, молодежи. Кроме того, настройка налоговых механизмов необходима для поддержки инвестиций в высокотехнологичном секторе, что позволит направить средства на развитие науки и укрепление технологического суверенитета. Налоговая система страны - это гибкий механизм, реагирующий на изменения социально-экономической обстановки, необходимо использовать этот ресурс для сбалансированного развития разных отраслей экономики и общества", - отметил Александр Мудров.

Напомним, необходимость модернизации налогового законодательства была озвучена президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.