Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Парковку запретили на улицах Горького и Белинского
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
28 мая 2024 09:56  [88] Александр Мудров: "Новые поступления в бюджет будут направлены на реальную помощь семьям, детям, молодежи"
27 мая 2024 18:02  [318] Новую "Волгу" будут выпускать на площадях нижегородского автомобильного кластера
27 мая 2024 16:52  [241] Абонементы на проезд по трассе М-12 вводятся в Нижегородской области
27 мая 2024 13:51  [283] Глеб Никитин присоединился к Совету регионов России и Узбекистана в Ташкенте
27 мая 2024 11:39  [275] Нижегородское КБ "Вымпел" разработало проект контейнеровоза со сверхдлинным трюмом
27 мая 2024 10:25  [288] Нижний порог прогрессивного НДФЛ может составить 150 тысяч рублей
26 мая 2024 14:11  [430] Евгений Семенов: "Совершенствование системы налогообложения стратегически ориентировано на развитие социальной защиты"
26 мая 2024 10:50  [377] Евгений Люлин: "Успех бизнес-инициатив означает успех Нижегородской области и всей нашей страны"
25 мая 2024 13:39  [708] Александр Щелоков: Планы по модернизации налоговой системы по поручению президента РФ вызывают оптимистичный настрой
24 мая 2024 16:59  [545] Александр Хинштейн посетил конференцию ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде
Экономика

Александр Мудров: "Новые поступления в бюджет будут направлены на реальную помощь семьям, детям, молодежи"

28 мая 2024 09:56  [88] Экономика

Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров прокомментировал необходимость модернизации налоговой системы.

"Модернизация налоговой системы - наверное, самый актуальный вызов в современных условиях. Очень важна социальная направленность этих нововведений, новые поступления в бюджет будут направлены на реальную помощь семьям, детям, молодежи. Кроме того, настройка налоговых механизмов необходима для поддержки инвестиций в высокотехнологичном секторе, что позволит направить средства на развитие науки и укрепление технологического суверенитета. Налоговая система страны - это гибкий механизм, реагирующий на изменения социально-экономической обстановки, необходимо использовать этот ресурс для сбалансированного развития разных отраслей экономики и общества", - отметил Александр Мудров.

Напомним, необходимость модернизации налогового законодательства была озвучена президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Мудров Налоги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph