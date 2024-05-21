Почти 50 млн рублей перевели нижегородцы мошенникам на минувшей неделе Происшествия

За прошедшую неделю мошенники обманным путём похитили у жителей Нижегородской области почти 50 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Согласно информации, на прошлой неделе было зафиксировано 112 дистанционных преступлений. Общая сумма причинённого ущерба составила 47 817 519 рублей.

Наиболее часто аферисты использовали следующие схемы: "Звонок от службы безопасности банка" - 48 случаев, "Мошенничество при онлайн-покупке" - 21 случай, "Срок действия вашей сим-карты заканчивается" - 13 случаев.

В полиции рассказали, как действуют мошенники при каждой из указанных схем.

"Звонок от службы безопасности банка": звонящие представляются сотрудниками банка либо правоохранителями и сообщают, что с банковским аккаунтом в настоящее время совершаются несанкционированные действия - например, кто-то пытается оформить кредит или перевести деньги с карты. Для пресечения действий злоумышленников предлагается перевести имеющиеся денежные средства на безопасные счета, или же взять "зеркальный" кредит.

"Мошенничество при онлайн-покупке": в случае приобретения товаров через популярные онлайн-сервисы по размещению объявлений, покупателю приходит ссылка на другой сайт, при переходе на который предлагается провести оплату. После этого продавец перестаёт выходить на связь.

"Срок действия вашей сим-карты заканчивается": на мобильный телефон поступает звонок от якобы представителя оператора сотовой связи, который заявляет либо об окончании срока договора, либо истечении срока действия сим-карты. Причём "менеджер" настаивает о продлении прямо сейчас, без посещения офиса. Клиенту предлагается продиктовать отправленный четырёхзначный код, который, по факту, открывает мошенникам доступ к личному кабинету на "Госуслугах".

Как ранее сообщал телеканал "360", чтобы выманить деньги, мошенники овладели в том числе методами социальной инженерии, приёмами гипноза и нейролингвистического программирования, что способствует отключить критическое мышление их собеседников.