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Политика

Заседание нижегородского Заксобрания пройдет 30 мая

29 мая 2024 12:02  [85] Политика

Заседание нижегородского Заксобрания пройдет 30 мая.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, в повестку заседания включен 31 вопрос.

Депутаты рассмотрят ряд социально значимых законодательных инициатив.

Так, парламентарии обсудят внесение изменений в региональный Кодекс об административных правонарушениях (КОАП) и установление административной ответственность за нарушения в работе "разливаек". В июне, после вступления в силу норм КОАП, региональный закон станет реальным рычагом воздействия на недобросовестных предпринимателей, нарушающих покой людей.

Также будет рассмотрено обращение к председателю правительства РФ о досрочном назначении страховой пенсии по старости водителям автобусов пригородных маршрутов.

Кроме того, пройдет "правительственный час", который будет посвящен актуальным вопросам развития социального предпринимательства в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что депутаты ЗСНО обсудили изменения в региональный закон "О мерах социальной поддержки многодетных семей".

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Теги:
Законодательное собрание Законопроекты
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