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Экономика

Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 5,6%

30 мая 2024 12:07  [95] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Индекс промышленного производства в Нижегородской области составил 105,6% за январь-апрель 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам замгубернатора Андрея Саносяна производство выросло из-за увеличения спроса и, соответственно, объема производства продукции.

"Также этому поспособствовало расширение ассортимента, развитие производства импортозамещающей продукции, реализация инвестпроектов и выполнения госзаказов", - сказал Саносян.

Помимо этого, развитию промышленности способствуют инструменты господдержки нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт".

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов подчеркнул, что наибольший рост отмечен в производстве мебели (в 1,6 раза), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 1,5 раза), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 32,3%, резиновых и пластмассовых изделий (на 22,4%).

Напомним, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области также увеличили выпуск продуктов питания в первом квартале 2024 года на 6%.

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Теги:
Промышленность Статистика
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