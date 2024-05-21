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Экономика

Нижегородские предприятия приглашают к участию в конкурсе "Экспортёр года в ПФО"

31 мая 2024 10:41  [92] Экономика

Нижегородские предприятия приглашаются для участия в окружном этапе конкурса "Экспортёр года". Конкурс проводится "Российским экспортным центром" в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, "Экспортёр года" позволяет компаниям показать свои успехи на уровне всей страны.

"Нижегородские экспортеры регулярно занимают призовые места на конкурсе. Это свидетельствует о высокой квалификации и конкурентоспособности местных компаний, а также успешном взаимодействии бизнеса и государства", – отметил Максим Черкасов.

Оценка будет производиться по результатам деятельности в 2023 году. Подать заявку для участия в конкурсе могут компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели в 20 номинациях: в 6 основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и 6 дополнительных (в зависимости от размера компании):

- "Экспортёр года в сфере промышленности",

- "Экспортёр года в сфере в сфере машиностроения",

- "Экспортёр года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса",

- "Экспортёр года в сфере готовой продукции агропромышленного комплекса (высокие пределы)",

- "Экспортёр года в сфере услуг",

- "Трейдер года" (для торговых домов),

а также в трёх дополнительных номинациях: "Прорыв года" (для МСП), "Новая география" (для крупного бизнеса), "Лучшая женщина-экспортёр" (отдельно для МСП и крупного бизнеса), "Ответственный экспортёр (ESG)" (отдельно для МСП и крупного бизнеса), "Лучший молодой предприниматель-экспортёр" (для МСП), "Лучший экспортёр в сфере электронной торговли" (для МСП). 

Победа в окружной этапе конкурса "Экспортёр года" является отборочным для федерального этапа. Из числа компаний, занявших призовые места, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Победителей регионального конкурса определят в конце марта 2024 года.

Участие бесплатное. Заявки принимаются до 30 июня 2024 года на сайте Российского экспортного центра: https://www.exportcenter.ru/awards.

Напомним, что в прошлом году АО "Атомстройэкспорт" завоевало "серебро" в номинации "Трейдер года", а ООО "Завод Инком" и АО "НМЖК" заняли третье место в номинациях "Экспортёр года в сфере услуг" и "Экспортёр года в сфере базовой продукции АПК" соответственно.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и направлен на увеличение объёмов экспорта отечественной продукции. Нацпроект включает в себя три федеральных проекта: "Промышленный экспорт", "Экспорт сельхозпродукции" и "Поддержка экспортёров".

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф). На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

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Теги:
Конкурсы МСП Экспорт
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