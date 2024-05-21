Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
31 мая 2024 11:41  [35] Кто ты, мой новый мультгерой: "Цифровое Телевидение" и Wink.ru проведут питчинг анимационных проектов
30 мая 2024 11:43  [299] Памятник Ленину в Большом Болдине восстановят с помощью 3D-сканера к 2025 году
29 мая 2024 19:52  [337] Ремонт Театра кукол стартовал в Нижнем Новгороде
28 мая 2024 15:58  [415] Многонациональное искусство народов РФ покажут на фестивале "Таврида.АРТ"
28 мая 2024 15:21  [453] Российские звёзды выступят на концерте к юбилею Пушкина в Болдине 6 июня
28 мая 2024 12:22  [406] Сцену для летних концертов установили на Стрелке в Нижнем Новгороде
27 мая 2024 09:45  [495] Евгений Люлин: "Библиотечная сеть Нижегородской области и всей России открывает доступ читателям к миллионам различных книг"
26 мая 2024 11:44  [693] Фильм "Анора" с уроженцем Нижнего Новгорода Марком Эйдельштейном получил "Золотую пальмовую ветвь"
25 мая 2024 16:17  [534] "Дзержинский Арбат" в День Города объединил сотни горожан
24 мая 2024 18:47  [670] Известный стрит-арт с петухом уничтожили в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Кто ты, мой новый мультгерой: "Цифровое Телевидение" и Wink.ru проведут питчинг анимационных проектов

31 мая 2024 11:41  [35] Культура и отдых

Медиахолдинг "Цифровое Телевидение" (совместное предприятие "Ростелекома" и ВГТРК) при участии онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) объявляет старт приема заявок на питчинг анимационных проектов в разных жанрах, ориентированных на семейную аудиторию. Заявки в номинациях "Мультсериал" и "Полнометражное анимационное кино" принимаются до 31 июля 2024 года на сайте проекта. Победители получат денежный приз и возможность реализовать проект на базе студии "Паровоз". 
(18+)

Цели питчинга — формирование новых трендов в производстве мультфильмов, а также поиск новых мультивселенных, идей и героев. Авторам предлагается сделать акцент на комедиях, драмеди, детективах, фантастике, фэнтези и других актуальных жанрах, интересных школьникам, подросткам и их родителям. 

Оценивать заявки будет профессиональное жюри, в которое войдут представители онлайн-кинотеатра Wink.ru, медиахолдинга "Цифровое Телевидение", телеканала "Россия", "НМГ Студии", "НМГ Кинопроката", Art Pictures Distribution, а также телеканала "МУЛЬТ" и анимационной студии "Паровоз". 

"Мы объявляем старт уже второго всероссийского питчинга по поиску идей для создания анимационного контента. Победитель нашего прошлого конкурса — замечательный проект "Белые сны" о жизни и работе ученых-полярников в Арктике. В этот раз вместе с нашим партнером, онлайн-кинотеатром Wink.ru, ждем от авторов идей и форматов для более взрослой аудитории, которые будут интересны как телеканалам, так и стриминг-платформам", — поделился генеральный директор медиахолдинга "Цифровое Телевидение" Роберт Гндолян.

"На данный момент в библиотеке детского контента Wink.ru представлено около 8 000 проектов — это анимационные фильмы и сериалы, кино, а также познавательный контент. Традиционно в нашем топе просмотров хиты последних лет "Три кота", "Маша и медведь", "Смешарики" и многие другие вселенные, в том числе культовая франшиза "Три богатыря". С большим интересом мы присоединяемся к анимационному питчингу медиахолдинга "Цифровое Телевидение", рассчитываем вместе с коллегами открыть новые имена, найти перспективные идеи для создания увлекательных проектов, которые полюбит наша семейная аудитория", — рассказал заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим. 

В сентябре текущего года экспертный совет объявит финалистов и проведет питчинг проектов, тогда же станут известны имена победителей, которые назовет профессиональное жюри.

В питчинге могут принять участие авторы, являющиеся гражданами РФ и проживающие на территории России, в возрасте от 18 лет и старше.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком".

Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph