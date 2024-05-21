Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
31 мая 2024 14:03  [93] Здравствуй, лето: Wink.ru представляет июньский кинокалендарь
31 мая 2024 11:41  [132] Кто ты, мой новый мультгерой: "Цифровое Телевидение" и Wink.ru проведут питчинг анимационных проектов
30 мая 2024 11:43  [313] Памятник Ленину в Большом Болдине восстановят с помощью 3D-сканера к 2025 году
29 мая 2024 19:52  [349] Ремонт Театра кукол стартовал в Нижнем Новгороде
28 мая 2024 15:58  [419] Многонациональное искусство народов РФ покажут на фестивале "Таврида.АРТ"
28 мая 2024 15:21  [463] Российские звёзды выступят на концерте к юбилею Пушкина в Болдине 6 июня
28 мая 2024 12:22  [409] Сцену для летних концертов установили на Стрелке в Нижнем Новгороде
27 мая 2024 09:45  [497] Евгений Люлин: "Библиотечная сеть Нижегородской области и всей России открывает доступ читателям к миллионам различных книг"
26 мая 2024 11:44  [696] Фильм "Анора" с уроженцем Нижнего Новгорода Марком Эйдельштейном получил "Золотую пальмовую ветвь"
25 мая 2024 16:17  [536] "Дзержинский Арбат" в День Города объединил сотни горожан
Культура и отдых

Здравствуй, лето: Wink.ru представляет июньский кинокалендарь

31 мая 2024 14:03  [93] Культура и отдых

Среди июньских премьер онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представлены все летние краски и эмоции.
1 июня, в День защиты детей, Wink.ru покажет комедийно-приключенческий сериал "Денискины рассказы" (6+). Ностальгический комедийный сериал снят по циклу знаменитых детских рассказов Виктора Драгунского, а режиссером экранизации выступил внук писателя — Артемий Драгунский. К старожилу дома на Каретном в Москве Денису Викторовичу привозят шестилетнего внука Дениса. Дед каждый день рассказывает внуку истории о его ровеснике из совсем другой эпохи. Истории оживают, и внук Денис отправляется в путешествие в беззаботное советское прошлое деда. Оказывается, что в любые времена у детей много общего — любознательность, непосредственность, необъятная любовь и интерес к тому, как устроен этот мир.

Совершенно противоположную палитру эмоций представляет еще одна новинка 1 июня — триллер европейских кинематографистов "Остров изгоев" (18+). Влюбленная пара отправляется в путешествие мечты, которое неожиданно превращается в борьбу за выживание. После крушения яхты они оказываются на необитаемом острове, где шансы выжить ничтожно малы. Теперь их судьба зависит только от них самих. Фильм снят по роману "И вдруг никого не стало" известной мореплавательницы и писательницы Изабель Отисье.

2 июня станет доступен для просмотра американский боевик с элементами черного юмора "Я не киллер" (18+). Преподаватель философии (Глен Пауэлл) по договоренности с полицией представляется наемным киллером, чтобы поймать настоящих преступников. Всё идет по плану до того момента, пока Гэри не влюбляется в очередную заказчицу (Адриа Архона). Они начинают встречаться, но романтическим отношениям может помешать убийство.

Еще одна цифровая премьера по встречу поколений состоится 3 июня — это якутская комедия с элементами фэнтези "Тимир" (18+). Маленький мальчик остался без мамы и его отправляют жить в деревню к отцу, которого ребенок раньше практически не знал. Найти общий язык взрослому и ребенку, конечно, непросто. Да и сама по себе деревенская жизнь мальчишке в новинку, тем более что друзей у него там совсем нет. На помощь им приходит бесплотный дух. Он бродит по местным землям еще со времен СССР и никак не может найти успокоение. Фильм впервые выйдет полностью с русским дубляжом. Николай Корякин получил за "Тимира" на фестивале авторского кино "Зимний" приз за лучшую режиссуру.

4 июня в Wink.ru появится британское драмеди "Сама любовь" (18+). Патрисия останавливается в небольшом отеле в Корнуолле и встречает своего бывшего мужа Идриса, занимающего должность управляющего гостиницей. У него новая девушка — Луиза. В общении между троими моментально возникает неловкость. Каждому придется поразмышлять об ошибках прошлого и решить, кому же принадлежит его сердце.

5 июня стартует показ комедийного авантюрного сериала "На автомате" (18+) с Денисом Косиковым и звездой "Слова пацана. Кровь на асфальте" Славой Копейкиным. Каждый день братьев Ромы и Жени проходит одинаково, на автомате: будильник, учеба, сигаретка за гаражом, склад с оружием… Стоп, что? Парни решают, что это шанс быстро срубить легкие деньги – надо всего-то продать автоматы в даркнете. Но где оружие, там и опасные люди — тут-то и начинается самое интересное. Очень скоро в истории оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Леля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также столичные бандиты.

6 июня можно будет посмотреть ностальгический фильм "Свет" (12+) с Еленой Яковлевой в главной роли. "Свет" — это история о том, что в прошлом каждого человека есть отправная точка, от которой в итоге зависит весь ход жизни. Сюжет строится на воспоминаниях главной героини, соцработницы Татьяны, которые возникают, когда она сталкивается со своим прошлым в лице подруги юности Марины. Спустя почти целую жизнь вроде бы ничего не значащие в моменте решения видятся ей в новом свете. Режиссер и автор сценария Антон Коломеец отмечал, что очень благодарен родителям, которые помогли воссоздать атмосферу и настроение 1970-х. Например, его папа очень тщательно отбирал музыку. "Свет" завоевал главный приз на кинофестивале в Выборге.

7 июня — премьера российской военной драмы "Семь черных бумаг" (12+). 1942 год. Высокогорное село в Северной Осетии. Все мужчины ушли на войну, а их семьи со страхом ждут вестей с фронта. Когда в дома соседей начинают приходить похоронки и лишать людей всякой надежды, два школьника подговаривают почтальона прятать "черные бумаги" до конца войны. Смогут ли они обмануть горе?

26 июня выйдет российская лирическая комедия "Блондинка" (18+) — это экранизация одноименной киноповести Александра Володина Ира живет свою счастливую жизнь: играет в труппе небольшого питерского театра и встречается с начинающим режиссером Львом. Однако в какой-то момент театр оказывается на грани закрытия, а ее любимый мужчина внезапно исчезает. Как в этих обстоятельствах найти себя и убедить окружающих, что перекраситься в блондинку не лучшее решение всех проблем? В фильме снимались Дарья Жовнер, Евгений Цыганов, Юлия Марченко, Фёдор Федотов и другие.

А 27 июня станет доступна свежая американская комедия "Подарок" (12+). Гениальный мальчик обнаруживает, что он, используя семейную реликвию, может управлять временем. В итоге герой объединяет братьев и сестер, чтобы вернуться во времена разлуки их родителей и попробовать всё изменить.

 

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кино Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph