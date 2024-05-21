Цифровой суверенитет обретает очертания Бизнес

erid:2SDnjc1m5pD

В этом году на выставочной экспозиции ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде было представлено 128 стендов с технологичными российскими и международными решениями. В их числе и лидирующий российский разработчик защищенного инфраструктурного программного обеспечения – "Группа Астра".

Три новинки

На своем стенде "Группа Астра" представила все свои программные продукты на отечественном «железе», в частности, операционную систему Astra Linux, которая занимает лидирующие позиции среди российских конкурентов с долей рынка 76%. Основной новинкой на конференции ЦИПР-2024 стала корпоративная платформа баз данных для критически важных процессов при повышенных нагрузках – Tantor XData. Она является аналогом известного западного Oracle Exadata. Отечественная платформа отличается высоким уровнем производительности, доступности, безопасности и применяется для управления большим количеством баз данных, для миграции с "тяжелых" ERP вроде SAP.

Вторая новинка, разработанная специалистами "Группы Астра" – это ПАК, построенный на базе защищенной платформы для создания частного облака Astra Infrastructure Cloud (AIC). Он предназначен для развертывания среды частного облака на вычислительных площадках заказчика и предоставления инфраструктуры виртуальных машин в ландшафте частного облака.

На фото: высокие гости на ЦИПРе

Также на стенде компании гости конференции могли увидеть отечественный производственный планшет MIG и планшет KVADRA_T с предустановленной операционной мобильной системой Astra Linux. KVADRA_T включен в реестр Минпромторга РФ, он успешно прошел пилотные испытания в государственных организациях, в частности, на объектах КИИ. Его уже приобретают и применяют в работе заказчики, отмечая функциональность, производительность и высокий уровень безопасности.

Заместить Oracle Exadata

В ходе конференции ЦИПР- 2024 «Группа Астра» подписала 15 соглашений о сотрудничестве с крупнейшими российскими компаниями. Среди партнеров такие компании, как "Алроса", ПАО "РусГидро", ГК InfoWatch, MIND Software, ГК "Гарда", ГК "Цифра", Orion soft. Разработчик усиливает сотрудничество в сфере IТ с правительством Ульяновской области.

В частности, компания "Тантор Лабс" (входит в "Группу Астра") заключила соглашение о стратегическом партнерстве с ведущим российским разработчиком и производителем компьютерной техники и IТ-решений – группой компаний "Аквариус". Документ подписали гендиректор компании "Тантор Лабс" Вадим Яценко и президент группы компаний "Аквариус" Владимир Степанов.

Соглашение позволит двум компаниям совместно разрабатывать сервера специального назначения для комплекса базы данных Tantor XData.

Вадим Яценко напомнил, что после ухода таких крупных западных игроков, как Oracle и Microsoft очень остро встал вопрос об импортозамещении программно-аппаратных комплексов, которые были широко распространены на российском рынке.

"Мы в целом закрываем практически все потребности, которые есть у бизнеса, однако машины баз данных, таких как Oracle Exadata, тяжелые системы до сих пор не замещены. Это острая проблема, которую мы решаем. На ЦИПРе-2024 мы впервые представили комплекс Tantor XData. Мы уверены, что через три года полностью заменим платформу Oracle Exadata", – рассказал Вадим Яценко.

Вадим Яценко добавил, что основными заказчиками компании "ТанторЛабс" являются нефтяные компании и компании, работающие в сфере телекоммуникаций, а также госструктуры.

Соглашения на импортозамещение

Еще одно соглашение на конференции ЦИПР-2024 "Группа Астра" заключила с ПАО "РусГидро". Свои подписи на документе поставили генеральный директор "Группы Астра" Илья Сивцев и директор департамента информационных технологий и цифрового развития "РусГидро" Сергей Хомяков.

Помимо этого, соглашение о взаимодействии было подписано между "Группой Астра" и компанией "Алроса". По словам директора по информационным технологиям "Алроса" Вадима Желтухина, подписание соглашения позволит реализовать планы алмазодобывающей компании по импортозамещению программного обеспечения.

На фото: Илья Сивцев и Вадим Желтухин. Подписание соглашения о сотрудничестве между "Группой Астра" и "АЛРОСА"

"Группа Астра" – очень важный наш поставщик, который обеспечивает высокий уровень информационных систем, прежде всего, операционных систем для надежности нашей информационной инфраструктуры. Тот самый цифровой суверенитет он рождается в подобных соглашениях о сотрудничестве», – сказал Вадим Желтухин.

В свою очередь, генеральный директор "Группы Астра" Илья Сивцев подчеркнул, что сотрудничество с "Алроса" является важнейшей вехой для развития взаимодействия компании с промышленными предприятиями.

"Это один из самых ярких и самых интересных проектов по ряду программных комплексов и продуктов. Мне кажется, что вместе с "Алроса" мы сможем выстроить полноценную экосистему", – добавил Сивцев.

"Группа Астра" и "ICL Техно" также анонсировали выход на российский рынок программно-аппаратного комплекса (ПАК) для построения частного облака. Комплексное решение разработано совместным предприятием компаний – ICL Astra Services. В его основе – "железо" "ICL Техно" и защищенная облачная платформа Astra Infrastructure Cloud (AIC). ПАК является полностью импортонезависимым и отвечает всем стандартам безопасности. Он подходит для организаций любого масштаба и не имеет отечественных аналогов. Среди западных решений к нему наиболее близко VxRail компаний Dell EMC и VMware.

На сессии "Группы Астра" "Новый подход к базам данных как к сервису. Стираем барьеры" в рамках ЦИПР ведущие российские IT-компании обсудили вместе с замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андреем Зарениным вопросы внедрения отечественного программного обеспечения. Илья Сивцев рассказал, что "Группа Астра" сейчас работает над улучшением облачного хранилища данных для защиты информации.

"Нашей конечной целью является создание безопасного "облака", которое можно применять для решения задач бизнеса", – подчеркнул Сивцев.

Генеральный директор "Группы Астра" добавил, что следующим шагом для компании станет развитие баз данных как сервиса, на котором могут быть построены многие бизнес-приложения заказчиков.

Реклама. ООО "РусБИТех-Астра" ИНН 7726388700