Как стать страховым агентом по ОСАГО и начать продавать полисы

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Страховой агент по ОСАГО — специалист, который продаёт полисы автострахования и получает за это комиссионные от страховщика. Это не штатный сотрудник, а равноправный партнёр. Деятельность удобна тем, что её можно совмещать с работой, учёбой и другими занятиями. Агенты работают по одному и в командах, полностью удалённо или с открытием точек в офлайне. Наши эксперты разобрались, кто такой агент ОСАГО, как стать им, не выходя из дома и работать сразу с несколькими страховщиками.

Как стать страховым агентом автострахования на дому

Работа в сфере страхования ОСАГО на дому начинается с того, что вы выбираете страховые компании, готовые платить комиссионные за проданные полисы и заключаете с ними договоры. Затем ищете клиентов, оформляете им страховку,и СК выплачивает вам процент. Страховщик даёт доступ в личный кабинет, где вы отслеживаете количество продаж и свой доход.

Более удобный способ — стать агентом нескольких страховых компаний по ОСАГО через Пампаду. Не нужно запоминать условия работы с каждым страховщиком — отчётность по страховым продуктам, страховщикам и клиентам доступна в едином личном кабинете партнёрки. Выбирая этот вариант, вы заключаете один договор — с онлайн-платформой Пампаду. Сделали продажу — страховая начислила деньги — по истечении холда они ваши.

Специфика работы агентом

Агент страхования ОСАГО не получает фиксированную зарплату. Его доход зависит от активности и умения делать продажи. СК платит не за потраченное время, а за заключённые сделки.

Необходимые качества и навыки:

самодисциплина;

умение планировать рабочий день;

активность, настойчивость;

понимание, как работает продвижение услуг в интернете.

В обязанности страхового агента ОСАГО на дому входит поиск клиентов и их сопровождение до оформления полиса. Схема выглядит так:

Информирование потенциальных клиентов об услугах страховщика, донесение выгод оформления страховки.

Консультирование по вопросам, связанным со страховкой.

>Помощь в подборе страховщика и продукта.

Оформление полиса ОСАГО — внесение данных страхователя и его автомобиля.

Получение партнёрского вознаграждения от СК.

Заработанные средства выводятся на банковскую карту, счёт или электронный кошелёк. При работе страховым агентом ОСАГО напрямую со страховщиками придётся заниматься документооборотом. Если вы сотрудничаете с сервисом партнёрских продаж Пампаду, платформа берёт на себя всю бюрократию, чтобы вы могли сосредоточиться на продажах.

Ваш потенциальный заработок

По данным Пампаду, начинающие зарабатывают от 10-20 тыс. руб. в месяц. Когда появляется опыт, доход вырастает до 50-100 тыс. руб. Те, кто активно ищет клиентов готов вкладываться в продвижение услуг, зарабатывают 250-300 тыс. и более, а доход команд исчисляется миллионами.

Чтобы рассчитать заработок, зарегистрируйтесь на Пампаду, затем:

Выберите “Страхование” — “ОСАГО”—”Моя комиссия”. Укажите тип полиса, область, страховщика. Умножьте стоимость полиса на размер вознаграждения, указанный в процентах.

Получится сумма, которую СК выплатит за ё оформленный полис ОСАГО. Размер вознаграждения отличается в зависимости от страховой, типа договора, региона. Вы сами выбираете, с кем работать и какую продукцию продвигать, с учётом потребностей аудитории.

Как начать продавать полисы ОСАГО

Чтобы сократить время на вход в профессию, зарегистрируйтесь в сервисе партнёрских продаж и получите доступ ко всем актуальным предложениям страховщиков. Рассмотрим, как стать агентом с нуля, на примере онлайн-платформы Пампаду:

Регистрация в личном кабинете. Потребуются электронная почта и пароль. Принятие оферты. Ознакомление с продукцией и ставками СК. Выбор подходящих предложений по ОСАГО. Распространение информации среди заинтересованных пользователей. Сопровождение клиента, закрытие на сделку. Получение вознаграждения на баланс в ЛК Пампаду. Вывод средств.

Способы поиска клиентов:

распространение информации на страницах и сообществах в соцсетях;

рассылка (не спам!);

ведение сайта, блога с seo-оптимизированными статьями на автотематику;

таргетированная и контекстная реклама, настроенная на людей, желающих купить ОСАГО.

Сервисы партнёрских продаж предлагают рабочие инструменты — виджеты, конструкторы витрин, лендинги.

Проще начинать со страховки ОСАГО, потому что она нужна всем автовладельцам, но не обязательно ограничиваться одной вертикалью. Есть доходные офферы по финансам, подбору персонала, ипотечному страхованию. Если вы оказываете смежные услуги, стоит расширить линейку партнёрскими предложениями — это принесёт дополнительный доход.

FAQ

Придётся ли оформлять самозанятость?

Оформление самозанятости не требуются, но и не повредит. Страховыми агентами работают самозанятые, физлица, ИП, компании.

Какие требования к стажу и образованию?

Работа со страховщиками через сервисы партнёрских продаж доступна людям без стажа и профильного образования. Для партнёра важнее понимать потребности клиента, разбираться в рынке страхования, условиях страховщиков и видах продуктов.

В чём минусы работы?

Первый минус — высокая конкуренция, второй — необходимость самообразовываться, изучать законодательство, осваивать навык активных продаж и инструменты продвижения. В работе агента нет минимального гарантированного дохода.

О сервисе Пампаду

Пампаду — онлайн-платформа партнёрских продаж, объединяющая рекламодателей и людей, готовых приводить им клиентов за вознаграждение. Преимущества работы через сервис:

понятный интерфейс;

минимальный документооборот;

вход в профессию за 5 минут — столько уйдёт на регистрацию и освоение ЛК;

вежливая техподдержка;

бесплатные обучающие видеоматериалы и статьи для новичков;

прозрачная схема сотрудничества;

вывод денег по расписанию.

Станьте страховым агентом и получайте доход без вложений — зарегистрируйтесь в сервисе Пампаду и приступайте к работе.

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