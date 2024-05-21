Как стать страховым агентом по ОСАГО и начать продавать полисы

erid: 2SDnjeG5GFB
Страховой агент по ОСАГО — специалист, который продаёт полисы автострахования и получает за это комиссионные от страховщика. Это не штатный сотрудник, а равноправный партнёр. Деятельность удобна тем, что её можно совмещать с работой, учёбой и другими занятиями. Агенты работают по одному и в командах, полностью удалённо или с открытием точек в офлайне. Наши эксперты разобрались, кто такой агент ОСАГО, как стать им, не выходя из дома и работать сразу с несколькими страховщиками.
Работа в сфере страхования ОСАГО на дому начинается с того, что вы выбираете страховые компании, готовые платить комиссионные за проданные полисы и заключаете с ними договоры. Затем ищете клиентов, оформляете им страховку,и СК выплачивает вам процент. Страховщик даёт доступ в личный кабинет, где вы отслеживаете количество продаж и свой доход.
Более удобный способ — стать агентом нескольких страховых компаний по ОСАГО через Пампаду. Не нужно запоминать условия работы с каждым страховщиком — отчётность по страховым продуктам, страховщикам и клиентам доступна в едином личном кабинете партнёрки. Выбирая этот вариант, вы заключаете один договор — с онлайн-платформой Пампаду. Сделали продажу — страховая начислила деньги — по истечении холда они ваши.
Агент страхования ОСАГО не получает фиксированную зарплату. Его доход зависит от активности и умения делать продажи. СК платит не за потраченное время, а за заключённые сделки.
Необходимые качества и навыки:
В обязанности страхового агента ОСАГО на дому входит поиск клиентов и их сопровождение до оформления полиса. Схема выглядит так:
Заработанные средства выводятся на банковскую карту, счёт или электронный кошелёк. При работе страховым агентом ОСАГО напрямую со страховщиками придётся заниматься документооборотом. Если вы сотрудничаете с сервисом партнёрских продаж Пампаду, платформа берёт на себя всю бюрократию, чтобы вы могли сосредоточиться на продажах.
По данным Пампаду, начинающие зарабатывают от 10-20 тыс. руб. в месяц. Когда появляется опыт, доход вырастает до 50-100 тыс. руб. Те, кто активно ищет клиентов готов вкладываться в продвижение услуг, зарабатывают 250-300 тыс. и более, а доход команд исчисляется миллионами.
Чтобы рассчитать заработок, зарегистрируйтесь на Пампаду, затем:
Получится сумма, которую СК выплатит за ё оформленный полис ОСАГО. Размер вознаграждения отличается в зависимости от страховой, типа договора, региона. Вы сами выбираете, с кем работать и какую продукцию продвигать, с учётом потребностей аудитории.
Чтобы сократить время на вход в профессию, зарегистрируйтесь в сервисе партнёрских продаж и получите доступ ко всем актуальным предложениям страховщиков. Рассмотрим, как стать агентом с нуля, на примере онлайн-платформы Пампаду:
Способы поиска клиентов:
Сервисы партнёрских продаж предлагают рабочие инструменты — виджеты, конструкторы витрин, лендинги.
Проще начинать со страховки ОСАГО, потому что она нужна всем автовладельцам, но не обязательно ограничиваться одной вертикалью. Есть доходные офферы по финансам, подбору персонала, ипотечному страхованию. Если вы оказываете смежные услуги, стоит расширить линейку партнёрскими предложениями — это принесёт дополнительный доход.
Оформление самозанятости не требуются, но и не повредит. Страховыми агентами работают самозанятые, физлица, ИП, компании.
Работа со страховщиками через сервисы партнёрских продаж доступна людям без стажа и профильного образования. Для партнёра важнее понимать потребности клиента, разбираться в рынке страхования, условиях страховщиков и видах продуктов.
Первый минус — высокая конкуренция, второй — необходимость самообразовываться, изучать законодательство, осваивать навык активных продаж и инструменты продвижения. В работе агента нет минимального гарантированного дохода.
Пампаду — онлайн-платформа партнёрских продаж, объединяющая рекламодателей и людей, готовых приводить им клиентов за вознаграждение. Преимущества работы через сервис:
Станьте страховым агентом и получайте доход без вложений — зарегистрируйтесь в сервисе Пампаду и приступайте к работе.
Реклама. ООО «Страховые Партнеры». ИНН 9729069737 pampadu.ru
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+