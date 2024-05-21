"Ваши пороки — их тайная сила": премьера откровенной драмы "Чистые" — 24 июня на Wink.ru Культура и отдых

Премьера откровенной костюмной драмы о нравах начала XX века "Чистые" (18+) состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 24 июня 2024 года.

Производством занимаются "НМГ Студия" и компания "Всемирные русские студии". Предпремьерный показ с создателями проекта пройдет в рамках конкурсной программы VI фестиваля сериалов "Пилот". Проект пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь"‎ и другие). Wink.ru представляет официальный трейлер и тизер-постер восьмисерийной драмы.

Трейлер: https://youtu.be/ozXtd9w4wg8 (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/o2HztFi9A89ejA (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

Тизер-постер: https://disk.yandex.ru/d/nlyULts8MrEIxw (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

Мужские пороки — их главное оружие. Они умеют обольщать и превращать чужую страсть в деньги. Они мечтают о свободе, но путь к ней будет чрезвычайно сложным, а порой и кровавым. В центре истории — судьба куртизанок высшего уровня из подпольного дома терпимости, которая разворачивается в начале XX века в столице Российской империи. Главные роли в сериале исполнили Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Никита Кологривый, Марк Эйдельштейн и Даниил Воробьев.

"Эта история — о человеческих пороках и грехах, которые, я бы сказал, не поменялись даже с ходом истории. И спустя сто лет люди также стремятся к чему-то неизведанному, но зачастую это оказывается лишь неправильно поставленными целями. Поэтому "Чистые" — это хороший повод задуматься о своих истинных желаниях", -отметил режиссер проекта Николай Хомерики.

"Матушка — деспотичная, умная, хитрая, сотканная из противоречий. Она — манипуляторша, отсюда и "качели" между ее нежностью и жестокостью. Для меня сцены насилия были самыми тяжелыми на этом проекте. Было сложно осознавать и нести в себе во время съемок эту часть человеческой натуры", — поделилась актриса Виктория Исакова.

"Мой герой Вениамин — гимназист, сын богатого и жестокого мануфактурщика, печальный романтик и настоящий художник, который сталкивается с чем-то потусторонним, новым для себя, что меняет его жизнь, — с любовью. Я играл текст, написанный сценаристом Александром Родионовым, в котором показана некая юродивость Вениамина, но диалоги с ним, скорее, похожи на переплетающиеся узоры, скопление метафор и символов. Я впервые столкнулся с тем, что текст и стиль повествования диктует манеру игры, а Николай Хомерики как режиссер просто дал мне в этом полную свободу", — рассказал актер Марк Эйдельштейн.

"Клоп — парень с улицы, честный, вспыльчивый, открытый. Он много часто подвергает себя опасности, и мы в этом с ним похожи. Поэтому во время съемок сцены на мосту, я решил сам прыгнуть в реку Фонтанку. И даже осень меня не остановила. Во-первых, потому что со мной в этой сцене снимался еще один актер, который решил нырять сам, и я посчитал, что будет неправильно отдать сцену дублеру. А, во-вторых, я всегда мечтал прыгнуть с моста в реку в центре Петербурга. Так что благодаря "Чистым" моя мечта осуществилась", — вспомнил Никита Кологривый.

Санкт-Петербург, 1903 год. В столице империи расцветают Серебряный век и декаданс, роскошь и пороки. В центре истории две обворожительные куртизанки — Стеша (Диана Милютина) и Ксения (Софья Синицына), которые работают в нелегальном публичном доме под контролем благообразной и безжалостной Матушки (Виктория Исакова). Каждой воспитаннице она находит образ, стиль и легенду — метод обмана и очарования мужчин. Девушки продают мужчинам не просто тело, а иллюзию чувств и любви. Кажется, кроме "ремесла" у них ничего нет. Но на самом деле у героинь есть тайная сила — чистота души и стремление к свободе. И с этой силой они смогут изменить все.

О сериале "Чистые" (18+)

Производство: "НМГ Студия", "Всемирные русские студии" (RWS)

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: остросюжетная драма

Хронометраж: 50 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Николай Хомерики

Автор сценария: Александр Родионов

Генеральные продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Креативные продюсеры "НМГ Студии": Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

Продюсеры RWS: Наталья Лазарева, Екатерина Галанова, Юрий Сапронов

Оператор-постановщик: Иван Лебедев

Художник постановщик: Павел Пархоменко

Художник по костюму: Владимир Никифоров

Художник по гриму: Кристина Битюцкая

В ролях: Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Никита Кологривый, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов, Марк Эйдельштейн, Антон Филипенко, Тереза Диуро и другие.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком". Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru