Как выбрать картонные коробки

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Картонные коробки являются незаменимым элементом в сфере упаковки, транспортировки и хранения разнообразных товаров. Изделия из картона обеспечивают надёжную защиту груза от повреждений и внешних воздействий, что делает их важным компонентом логистической цепи. При выборе подходящих картонных коробок «Гофропродпак» необходимо учитывать разнообразие факторов, таких как размер, прочность, влагостойкость и дизайн, чтобы обеспечить оптимальное соответствие упаковочных требованиям и конкретным потребностям клиента.

Типы картона

Картон изготавливается из переработанной бумаги и выпускается в различных типах, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики.

Гофрированный картон. Состоит из трех слоев: двух плоских наружных слоев (лайнеров) и гофрированного среднего слоя. Гофрированный картон обеспечивает отличную защиту от ударов и вибрации.

Плоский картон. Изготавливается из одного слоя толстой, плотной бумаги. Плоский картон жесткий и прочный, подходит для упаковки тяжелых предметов..

Двухслойный картон. Состоит из двух слоев плоского картона. Двухслойный картон прочный и защитный, подходит для упаковки больших или тяжелых предметов.

Трехслойный картон. Изготавливается из трех слоев картона, чередующихся с гофрированным средним слоем. Трехслойный картон обеспечивает высочайший уровень защиты и подходит для упаковки хрупких или ценных предметов.

Размеры коробок

Выбор правильного размера коробки имеет решающее значение для безопасной и эффективной упаковки.

Внутренние размеры. Измеряются изнутри коробки и должны быть достаточно большими, чтобы вместить содержимое без сдавливания или повреждения.

Внешние размеры. Измеряются снаружи коробки и должны быть совместимы с размерами стеллажей или поддонов.

Высота. Измеряется от основания коробки до ее вершины.

Длина и ширина. Измеряются от одного края коробки до другого.

Для определения идеального размера коробки измерьте содержимое и добавьте около 5 см к каждому измерению для дополнительного пространства.

Выбор правильных картонных коробок имеет решающее значение для обеспечения безопасной и эффективной упаковки, транспортировки и хранения товаров. Рассмотрев типы картона, размеры, грузоподъемность и дополнительные функции, вы можете выбрать оптимальное решение, которое соответствует вашим конкретным потребностям. Приобретая картонные коробки у надежных поставщиков, вы можете быть уверены в их качестве и надежности, гарантируя сохранность ваших ценных грузов.

Фото предоставлено «Гофропродпак» gofroprodpak.ru

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