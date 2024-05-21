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Как выбрать картонные коробки

04 июня 2024 15:59  [64]

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Картонные коробки являются незаменимым элементом в сфере упаковки, транспортировки и хранения разнообразных товаров. Изделия из картона обеспечивают надёжную защиту груза от повреждений и внешних воздействий, что делает их важным компонентом логистической цепи. При выборе подходящих картонных коробок «Гофропродпак» необходимо учитывать разнообразие факторов, таких как размер, прочность, влагостойкость и дизайн, чтобы обеспечить оптимальное соответствие упаковочных требованиям и конкретным потребностям клиента.

Типы картона

Картон изготавливается из переработанной бумаги и выпускается в различных типах, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики.

  • Гофрированный картон. Состоит из трех слоев: двух плоских наружных слоев (лайнеров) и гофрированного среднего слоя. Гофрированный картон обеспечивает отличную защиту от ударов и вибрации.
  • Плоский картон. Изготавливается из одного слоя толстой, плотной бумаги. Плоский картон жесткий и прочный, подходит для упаковки тяжелых предметов..
  • Двухслойный картон. Состоит из двух слоев плоского картона. Двухслойный картон прочный и защитный, подходит для упаковки больших или тяжелых предметов.
  • Трехслойный картон. Изготавливается из трех слоев картона, чередующихся с гофрированным средним слоем. Трехслойный картон обеспечивает высочайший уровень защиты и подходит для упаковки хрупких или ценных предметов.

Размеры коробок

Выбор правильного размера коробки имеет решающее значение для безопасной и эффективной упаковки.

  • Внутренние размеры. Измеряются изнутри коробки и должны быть достаточно большими, чтобы вместить содержимое без сдавливания или повреждения.
  • Внешние размеры. Измеряются снаружи коробки и должны быть совместимы с размерами стеллажей или поддонов.
  • Высота. Измеряется от основания коробки до ее вершины.
  • Длина и ширина. Измеряются от одного края коробки до другого.

Для определения идеального размера коробки измерьте содержимое и добавьте около 5 см к каждому измерению для дополнительного пространства.

Выбор правильных картонных коробок имеет решающее значение для обеспечения безопасной и эффективной упаковки, транспортировки и хранения товаров. Рассмотрев типы картона, размеры, грузоподъемность и дополнительные функции, вы можете выбрать оптимальное решение, которое соответствует вашим конкретным потребностям. Приобретая картонные коробки у надежных поставщиков, вы можете быть уверены в их качестве и надежности, гарантируя сохранность ваших ценных грузов.

Фото предоставлено «Гофропродпак» gofroprodpak.ru
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