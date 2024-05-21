О проведении электронных аукционов по продаже недвижимого имущества ПАО "ТНС энерго НН" Бизнес

"ТНС энерго НН" информирует — объявлен аукцион на повышение по продаже объектов недвижимого имущества, расположенных по адресам:

Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Московский район, ул. Чаадаева, д.5Д, П12, площадь 109,4 кв.м.

Номер процедуры на Торговой площадке "Росэлторг": COM16042400152.

Начальная цена договора: 5 342 570,40 руб.

Организатор: ПАО "ТНС энерго НН".

Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка http://roseltorg.ru

Дата и время начала подачи (приема) Заявок: с момента размещения на ЭТП.

Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 28.06.2024 14 час. 00 мин. по московскому времени. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.

Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, р.п. Вознесенское, ул. Заречная, д.8, площадь 78,8 кв.м.

Номер процедуры на Торговой площадке "Росэлторг" COM16042400147.

Начальная цена договора: 1 093 539,40 руб.

Организатор: ПАО "ТНС энерго НН".

Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка http://roseltorg.ru

Дата и время начала подачи (приема) Заявок: с момента размещения на ЭТП.

Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 28.06.2024 14 час. 00 мин. по московскому времени. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.

Российская Федерация, Нижегородская область, р.п. Шаранга, ул. Красноармейская, д.1, П1, площадь 247,8 кв.м.

Номер процедуры на Торговой площадке "Росэлторг". COM16042400155.

Начальная цена договора: 2 273 019,60 руб.

Организатор: ПАО "ТНС энерго НН".

Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка http://roseltorg.ru

Дата и время начала подачи (приема) Заявок: с момента размещения на ЭТП.

Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 28.06.2024 14 час. 00 мин. по московскому времени. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.

Реклама. ПАО "ТНС энерго НН". ИНН 5260148520. nn.tns-e.ru