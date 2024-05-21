Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Способы обработки листового металла от грата и заусенцев

05 июня 2024 15:04  [63]

erid: 2SDnjcYbhZ3

Обработка листового металла является важным этапом производства различных металлических изделий. В процессе резки и обработки металла на его поверхности часто образуются грат и заусенцы, которые могут негативно сказаться на качестве конечного продукта и его эксплуатационных характеристиках. Существует несколько методов и видов станков для удаления грата и заусенцев, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим основные из них.

Механические методы

Шлифование и полирование

Один из самых распространенных способов удаления грата и заусенцев – это шлифование и полирование. Этот метод включает использование абразивных материалов, таких как шлифовальные круги, ленты и пасты, для сглаживания поверхности металла. Шлифование может быть выполнено вручную или с помощью автоматизированных систем. Полирование позволяет добиться более гладкой и блестящей поверхности, улучшая эстетические характеристики изделия.

Дробеструйная и пескоструйная обработка

Дробеструйная и пескоструйная обработка используют высокоскоростные потоки абразивных частиц, которые направляются на поверхность металла. Эти методы эффективны для удаления грата и заусенцев, а также для очистки поверхности от загрязнений и окислов. Дробеструйная обработка обычно применяется для обработки крупных деталей, тогда как пескоструйная обработка подходит для более мелких и сложных изделий.

Термические методы

Термическая обработка

Термическая обработка включает использование высоких температур для удаления грата и заусенцев. Один из способов – это пламенная обработка, при которой поверхность металла нагревается до высокой температуры, в результате чего грат и заусенцы оплавляются и удаляются. Этот метод особенно эффективен для обработки толстых листов металла и крупных деталей.

Химические методы

Химическое травление

Химическое травление предполагает использование кислотных или щелочных растворов для растворения грата и заусенцев на поверхности металла. Этот метод позволяет достичь высокой точности обработки и используется для обработки сложных деталей с множеством углублений и выступов. Основным недостатком химического травления является необходимость использования агрессивных химических веществ, которые требуют специальной утилизации и защиты оператора.

Электрохимические методы

Электрохимическое полирование

Электрохимическое полирование – это метод удаления грата и заусенцев с помощью электрического тока, который пропускается через электролитный раствор. В результате этого процесса на поверхности металла происходит анодное растворение материала, что позволяет получить гладкую и блестящую поверхность. Этот метод особенно эффективен для обработки нержавеющей стали и других коррозионно-стойких сплавов.

Ультразвуковые методы

Ультразвуковая очистка

Ультразвуковая очистка использует высокочастотные звуковые волны для создания кавитационных пузырьков в жидком растворе, которые при разрушении выделяют энергию, достаточную для удаления грата и заусенцев с поверхности металла. Этот метод позволяет обрабатывать сложные детали и узлы, достигая высокой чистоты поверхности без повреждения материала.

Выбор метода обработки

Выбор метода обработки листового металла от грата и заусенцев зависит от нескольких факторов, включая тип металла, толщину листа, сложность детали и требования к качеству поверхности. В некоторых случаях целесообразно использовать комбинированные методы для достижения наилучшего результата. Важно также учитывать экономическую целесообразность и безопасность выбранного метода.

Таким образом, существует множество способов обработки листового металла от грата и заусенцев, каждый из которых имеет свои особенности и область применения. Правильный выбор метода позволяет улучшить качество продукции, продлить срок ее службы и снизить затраты на последующую обработку.


Фото предоставлено «Интеллектуальные Робот Системы» irobs.ru
Реклама. ООО «Интеллектуальные Робот Системы». ИНН 7719747034  irobs.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph