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Бизнес

ВТБ запускает новую модель обслуживания клиентов малого бизнеса

05 июня 2024 17:53  [121] Бизнес

ВТБ переходит на персональное обслуживание малого бизнеса. Сервис доступен всем клиентам – как действующим, так и новым предпринимателям. Об этом в рамках ПМЭФ-2024 на сессии "Время новых подходов к СМБ" сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Уже сегодня за каждым клиентом среднего и малого бизнеса закреплен персональный менеджер, который готов оказать комплексную поддержку бизнеса, подобрать индивидуальные условия по продуктам и помогать с оформлением услуг и любыми другими вопросами. Завершить внедрение новой модели обслуживания во всех регионах своего присутствия ВТБ планирует в ближайшие месяцы.

В ходе дискуссии Руслан Еременко отметил, что наличие персонального обслуживания – важный фактор для роста клиентской удовлетворенности банковским сервисом. По данным ВТБ, такая модель обслуживания позволяет повысить этот показатель более чем на треть. Число клиентов среднего и малого бизнеса в банке превышает 1,3 млн.

"В рамках трехлетней стратегии развития ВТБ планирует увеличить клиентскую базу СМБ в 1,5 раза. Мы делаем ставку на персональное обслуживание и заботу о каждом клиенте во всех каналах взаимодействия. Для малого бизнеса сегодня важны не столько отдельные банковские продукты, сколько профессиональная экспертиза и рекомендация лучшего решения для его задач. Наряду с широкой региональной сетью отделений по обслуживанию юрлиц и предпринимателей это станет нашим рыночным преимуществом и позволит нам вывести отношения с клиентами СМБ на новый уровень, закрепить статус ВТБ как основного банка для их наибольшего числа", – прокомментировал Руслан Еременко.

ВТБ предоставляет комплексное обслуживание бизнеса любого масштаба: готовые пакетные предложения для различных сфер деятельности, daily-банкинг с мгновенными операциями и управлением счетом в режиме 24/7, онлайн-кредиты, дистанционное размещение средств, цифровая экосистема ВЭД для сопровождение международных сделок "под ключ" и работы с национальными валютами, а также технологичные сервисы для приема платежей с персональными настройками и тарифами под каждого клиента.

Сессия "Время новых подходов к СМБ" состоялась 5 июня в рамках IX Российского форума малого и среднего предпринимательства на ПМЭФ-2024 при поддержке ВТБ и РБК. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова, председатель комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев, владелец ГК "ЭПОТОС" Елена Чащина.

Эксперты обсудили вопросы развития бизнеса в регионах, изменения в сфере международной логистики и расчетов в дружественных валютах, а также актуальные потребности предпринимателей.

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Теги:
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