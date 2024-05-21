Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
Лютеранское кладбище XVII века нашли у метромоста в Нижнем Новгороде
Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Плесень и грибок в квартире: риски и последствия

05 июня 2024 18:28  [48]

erid: 2SDnjcKXw8d

Плесень и грибок - это микроскопические грибы, которые размножаются спорами. Они могут расти на различных поверхностях внутри помещений, включая стены, потолки, полы, мебель и одежду. Плесень часто имеет вид черных, зеленых или белых пятен, или налета, а грибок может выглядеть как слизь или плесень.

Почему важно уничтожать плесень и грибок в квартире

Разрастание плесени и грибка в квартире может быть опасным для здоровья и негативно сказаться на качестве жизни. Вот некоторые причины, почему так важно уничтожать плесень и грибок в квартире:

Проблемы со здоровьем

  • Аллергические реакции. Плесень и грибок могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей, приводя к таким симптомам, как насморк, заложенность носа, чихание, зуд в глазах, першение в горле и кожные высыпания.
  • Астма. Плесень и грибок могут усугубить астму и вызвать приступы у людей с этим заболеванием.
  • Инфекции. Некоторые виды плесени и грибка могут вызывать инфекции легких, такие как пневмония и бронхит.

Ухудшение качества воздуха

Плесень и грибок могут распространять споры в воздухе, что может вызывать раздражение дыхательных путей и усиливать респираторные проблемы. Это может проявляться через симптомы, такие как кашель, затрудненное дыхание, дискомфорт в груди и чувство усталости. Споры могут быть особенно опасны для людей с аллергиями или астмой, поэтому важно предпринимать меры по борьбе с плесенью и грибками в помещениях.

Структурный ущерб

Грибковые и плесневые образования способны разлагать такие строительные материалы, как древесина, гипсокартон и настенные покрытия, что может привести к ослаблению конструкционных элементов и возникновению неприятного запаха. Кроме того, наличие плесени и грибка может ухудшить внешний вид жилого помещения, делая его не только непривлекательным, но и непригодным для проживания из-за возможных проблем со здоровьем, вызванных вредными спорами и токсинами, продуцируемыми этими организмами.

Забота о здоровье и квартире

Удаление плесени и грибка в квартире имеет первостепенное значение для защиты вашего здоровья и сохранения здорового и комфортного жилого пространства. После удаления плесени, проверьте и, при необходимости, отремонтируйте места, которые могут способствовать повторному появлению плесени, такие как протечки в трубах, трещины в стенах или плохая изоляция. Принимая профилактические меры и предпринимая необходимые действия для удаления плесени и грибка, вы можете создать безопасную и приятную среду для себя и своих близких.

Реклама. ООО «СДС». ИНН 6320060987 gup-ses.ru

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph