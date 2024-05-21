Ах, если бы мечта сбылась: яркий и музыкальный "Летучий корабль" отправился в путь на платформе Wink.ru Культура и отдых

Российская музыкальная сказка со звездным актерским составом "Летучий корабль" (6+) три недели подряд возглавляла топ кинопроката, собрав более 1 миллиарда рублей кассовых сборов в России и СНГ. Сразу после успеха на большом экране фильм появится в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы). Главные роли исполнили Полина Гагарина, Леонид Ярмольник, Ксения Трейстер, Александр Метелкин, Сергей Гармаш и Федор Добронравов. Режиссер картины — Илья Учитель ("Стрельцов"), а в роли генерального продюсера впервые выступил режиссер Алексей Учитель.

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/jF5rHhkeelec5A

Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея темная магия и богатство, то на стороне Ивана — волшебные существа, любовь и мечта.

"Наш фильм про любовь и про мечту. Про то, что они в конечном счете всегда побеждают. Любой фильм такого рода про это и есть. И слава Богу, пусть так и будет", — поделился режиссер Илья Учитель.

"В этом фильме столько доброты, столько счастья, столько мечты, юмора. Это картина — праздник. Сейчас такое время, что семейное кино очень важно — в государственном смысле, в том, как мы растим детей, насколько нам хватает времени, чтобы уделить его им. У нас же детского кино очень мало, почти нет. Детское кино нужно снимать почти так же, как взрослое, только лучше. Я думаю, что у Ильи Алексеевича это получилось. Кино получилось удивительное", — отметил актер Леонид Ярмольник, сыгравший Царя.

"Я согласилась сразу! Это все было удивительно — начиная от читки и заканчивая этим километровым рыжим париком, который надевался на меня часами. Надеюсь, что этот фильм останется навсегда, как и мультфильм. Это искусство, а оно должно оставлять след в вечности", — считает певица и актриса Полина Гагарина, сыгравшая Леди Джейн.

Также в фильме сыграли Андрей Бурковский, Анна Уколова, Максим Емельянов, Екатерина Агеева, Евгений Пилипенко и другие.

Киносказка "Летучий корабль" стала экранизацией одноименного советского мультфильма режиссера Гарри Бардина, созданного в 1979 году по мотивам русской народной сказки.

О фильме

Производство: Киностудия "РОК" при поддержке Фонда кино, онлайн-кинотеатра Okko, киностудии "Союзмультфильм", кинокомпании "Контент-Клуб"

Жанр: романтическая сказка, приключения, комедия

Хронометраж: 100 минут

Возрастное ограничение: 6+

Генеральный продюсер: Алексей Учитель

Продюсеры: Юлиана Слащева, Эльвира Дмитриевская, Антон Сиренко, Тимур Вайнштейн, Анастасия Акопян

Ассоциированный продюсер: Максим Рогальский

Режиссер-постановщик: Илья Учитель

Автор сценария: Константин Челидзе

Оператор-постановщик: Морад Абдель-Фаттах

Режиссер монтажа: Александр Кошелев

Композитор: Савва Розанов

Художники-постановщики: Сергей Февралев, Тимур Шагиахмедов

Художник по костюмам: Надежда Васильева

Художник по гриму: Ирина Илларионова

CG супервайзер: Вячеслав Болтенков

В ролях: Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Леонид Ярмольник, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Сергей Гармаш и другие.

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