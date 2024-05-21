Испытания нового пассажирского судна пройдут в Нижнем Новгороде

Испытания нового пассажирского судна, построенного в Южном центре судостроения ОСК, пройдут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает НТА-Приволжье.
По информации Объединенной судостроительной корпорации, после спуска на воду теплохода ПСК-180 "Аурум" запланированы его испытания в Нижегородской области.
Новый трехпалубный теплоход построен рассчитан на 180 пассажиров. Особенность конструкции судна позволит ему заходить в средние и малые реки, а также проходить под мостами.
Ранее сообщалось, что теплоход "Николай Жарков" выйдет в навигацию из сормовской акватории в 2025 году.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+