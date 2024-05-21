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Общество

Испытания нового пассажирского судна пройдут в Нижнем Новгороде

07 июня 2024 12:32  [113] Общество

Испытания нового пассажирского судна, построенного в Южном центре судостроения ОСК, пройдут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает НТА-Приволжье.

По информации Объединенной судостроительной корпорации, после спуска на воду теплохода ПСК-180 "Аурум" запланированы его испытания в Нижегородской области.

Новый трехпалубный теплоход построен рассчитан на 180 пассажиров. Особенность конструкции судна позволит ему заходить в средние и малые реки, а также проходить под мостами.

Ранее сообщалось, что теплоход "Николай Жарков" выйдет в навигацию из сормовской акватории в 2025 году.

 

 

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Теги:
Судостроение
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