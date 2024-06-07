Фулфилмент для Ozon: оптимизация операций электронной коммерции с помощью схемы FBS

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Одним из ключевых игроков на российском рынке электронной коммерции является Ozon, ведущая онлайн-площадка. Чтобы помочь продавцам оптимизировать свою деятельность, маркетплейс предлагает услугу фулфилмента, известную как FBS. Ознакомиться с Ozon схемой FBS можно на сайте.
FBS (выполнение заказов Ozon)
В рамках схемы FBS продавцы отправляют свои запасы на склады Ozon. После прибытия запасов маркетплейс берет на себя ответственность за хранение, упаковку и отправку товаров клиентам. Когда клиент размещает заказ, центры выполнения заказов отбирают, упаковывают и отправляют товары от имени продавца. Эта схема идеально подходит для продавцов, которые хотят полностью передать свои операции по выполнению заказов на аутсорсинг.
FBO (выполнение заказов продавцом)
Схема фулфилмента позволяет продавцам выполнять заказы со своих собственных складов или центров выполнения заказов. В этой схеме продавцы несут ответственность за хранение, упаковку и отправку товаров клиентам. Однако маркетплейс предоставляет решения по поддержке и интеграции, чтобы помочь продавцам оптимизировать свои операции FBO. Эта схема подходит для продавцов, которые предпочитают иметь больше контроля над процессом выполнения заказов.
Как можно начать использовать FBS?
Чтобы начать использовать фулфилмент, необходимо подписать договор с маркетплейсом и создать свою учетную запись.
Можно ли использовать FBS для нескольких торговых площадок?
Фулфилмент специально разработан для продавцов на торговой площадке Ozon. Однако маркетплейс также предлагает услугу доставка на Вайлдберриз.
О работе с Fulfillment CDK при продаже продуктов:
Какую поддержку Ozon предоставляет продавцам, использующим FBS?
Маркетплейс предлагает комплексную поддержку продавцам, использующим фулфилмент. Они оказывают помощь с подключением, интеграцией и технической поддержкой. Кроме того, у них есть специальная группа поддержки, к которой продавцы могут обратиться по любым вопросам или проблемам, с которыми они могут столкнуться.
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