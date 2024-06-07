Фулфилмент для Ozon: оптимизация операций электронной коммерции с помощью схемы FBS

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Одним из ключевых игроков на российском рынке электронной коммерции является Ozon, ведущая онлайн-площадка. Чтобы помочь продавцам оптимизировать свою деятельность, маркетплейс предлагает услугу фулфилмента, известную как FBS. Ознакомиться с Ozon схемой FBS можно на сайте.

FBS (выполнение заказов Ozon)

В рамках схемы FBS продавцы отправляют свои запасы на склады Ozon. После прибытия запасов маркетплейс берет на себя ответственность за хранение, упаковку и отправку товаров клиентам. Когда клиент размещает заказ, центры выполнения заказов отбирают, упаковывают и отправляют товары от имени продавца. Эта схема идеально подходит для продавцов, которые хотят полностью передать свои операции по выполнению заказов на аутсорсинг.

FBO (выполнение заказов продавцом)

Схема фулфилмента позволяет продавцам выполнять заказы со своих собственных складов или центров выполнения заказов. В этой схеме продавцы несут ответственность за хранение, упаковку и отправку товаров клиентам. Однако маркетплейс предоставляет решения по поддержке и интеграции, чтобы помочь продавцам оптимизировать свои операции FBO. Эта схема подходит для продавцов, которые предпочитают иметь больше контроля над процессом выполнения заказов.

Как можно начать использовать FBS?

Чтобы начать использовать фулфилмент, необходимо подписать договор с маркетплейсом и создать свою учетную запись.

Можно ли использовать FBS для нескольких торговых площадок?

Фулфилмент специально разработан для продавцов на торговой площадке Ozon. Однако маркетплейс также предлагает услугу доставка на Вайлдберриз.

О работе с Fulfillment CDK при продаже продуктов:

Услуги хранения и реализации. Фулфилмент может хранить запасы продавца на своих складах, упаковывать и маркировать заказы, а также отправлять их клиентам или в центры доставки. Это снимает с продавца логистическую нагрузку.

Широкая складская сеть. Он имеет склады более чем в 20 городах России и ближнего зарубежья, что позволяет осуществлять быструю доставку на большую географию. Продавцы получают доступ к своей складской инфраструктуре.

Комплексная доставка. Это технологический партнер Ozon, поэтому их поставки хорошо интегрированы. Заказы могут быть отправлены напрямую со складов Fulfillment CDK клиентам, в некоторых случаях минуя склады (реальная модель FBS).

Готовые API-интеграции. Их открытый API позволяет продавцам управлять запасами, заказами, поставками и отчетами с одной платформы в режиме реального времени. Отсутствие необходимости повторного ввода данных вручную.

Маркетинговая помощь. Он может помочь продавцам продвигать свои продукты на маркетплейс с помощью анализа данных, контент-сервисов, кампаний и т. д. это повышение продаж.

Таможенное оформление. Для трансграничной торговли Fulfillment CDK может заниматься таможенным оформлением, импортом, хранением и доставкой в ​​такие страны, как Казахстан, Беларусь и т. д.

Какую поддержку Ozon предоставляет продавцам, использующим FBS?

Маркетплейс предлагает комплексную поддержку продавцам, использующим фулфилмент. Они оказывают помощь с подключением, интеграцией и технической поддержкой. Кроме того, у них есть специальная группа поддержки, к которой продавцы могут обратиться по любым вопросам или проблемам, с которыми они могут столкнуться.

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