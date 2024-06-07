Сложно ли получить визу в Китай?

erid: 2SDnjdsKuQD

С каждым годом становится все больше россиян, которые хотят посетить Китай. И в этом нет ничего удивительного, потому что эта страна удивительная и в ней соседствуют самые разные архитектурные направления. Каждый турист сможет тут полюбоваться огромными небоскребами, а также посмотреть на старинные домики, которые кажутся уютными и комфортными.

Китай – развитая страна, которая привлекает российских предпринимателей. Многие приезжают сюда по той причине, чтобы расширить интересы бизнеса, а кто-то начинает бизнес с нуля.

Виза в Китай цена не слишком высокая и каждый, кому нужна виза, сможет ее оформить. Без визы попасть в Китай не получится. Несмотря на то, что данная страна дружественная, есть определенные нюансы, которые обязательно стоит учитывать. Однако, стоит отметить, что попасть в Гонконг или Макао можно без визы. Пребывать тут можно не больше 30-ти дней.

Если обратиться в «Visateka», то специалисты визового центра быстро решат данную проблему и документы будут готовы за короткий временной промежуток. Клиенту не придется переживать, что с документами что-то не так или возникнут какие-то проблемы при переходе таможни.

Виза в Китай: особенности оформления

Если человек решил отправиться в Китай, то вопросом оформление визы стоит озадачиться заранее. Специалисты визового центра помогут в данном вопросе. Сотрудничество с визовым центром позволяет сохранить свои средства, а также время.

Сотрудники «Visateka» - это опытные специалисты, которые прекрасно разбираются во всех нюансах и прекрасно понимают, что от них требуется. Они проверят все документы, которые были собраны клиентом и если потребуется внести какие-то коррективы, то вносят их самостоятельно. В результате, клиент получает визы и, при этом, ему не придется переплачивать или собирать какую-то дополнительную документацию.

Что касается документации, то для получения китайской визы не требуется собирать большой пакет документов. Однако, кое-какие документы собрать все же потребуется:

Предоставить заграничный паспорт. Стоит отметить, что он должен быть действительным. Если срок действия паспорта составляет менее 6-ти месяцев, то его нужно будет заменить. Обязательным условием является и наличие страниц, которые не заполнены. Правильно заполненная анкета. Фотографии в определенном формате. Снимок должен быть на белом фоне. Каждое консульство предъявляет свои требования по этому вопросу и перед тем, как собирать документы, стоит уточнить, какие именно нужны. Если в паспорте есть заполненные страницы, то нужно сделать копии и приложить к другим документам. Также сделать копии виз, которые были ранее получены.

Обязательно приложить справку с места работы и билеты в обе стороны. Также потребуется приложить бронь отеля или получить разрешение от хозяина дома, где получатель визы собирается остановиться.

Реклама. ООО «Центр Путешествий». ИНН 7814759216 visateka.ru