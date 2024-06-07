Минпромторг предложил повысить пошлины на вина из недружественных стран Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

В министерстве промышленности и торговли Российской Федерации предложили повысить пошлины на вина из недружественных стран. Как сообщает РИА "Новости", подъем пошлин на ввоз вин поможет отечественному производителю.

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, дорогому российскому вину сейчас сложнее, чем бюджетному.

"Люксовый сегмент отечественного виноделия растет не так быстро, как массовый сегмент. И поддержать это направление можно только за счет того, чтобы повысить ввозные пошлины на вино из недружественных государств", - сказал Виктор Евтухов.

На сколько надо увеличить пошлины, не сообщается.

Весной текущего года Ассоциация виноградарей и виноделов России попросила власти РФ установить ввозные пошлины на вина из стран НАТО в 200%. Кроме того, российские виноделы попросили отменить льготный режим импортных пошлин для вина из Грузии.

Ранее сообщалось, что с 1 июня на летних верандах Нижнего Новгорода начали продавать алкоголь.

Также сообщалось, что штрафы за нарушение ночной продажи алкоголя в общепите составят до 150 тысяч рублей.