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Общество

Куда поехать на отдых в июле

10 июня 2024 16:26  [47] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Июль – подходящий месяц для летнего отпуска. Во многих странах туристический сезон в самом разгаре: погода теплая и солнечная, море достаточно прогрето для купания, отели вовсю принимают туристов, представлено множество развлечений, мероприятий и экскурсий.

Планируя отпуск за границей в середине лета, стоит рассмотреть Турцию и Черногорию, где можно с комфортом и недорого отдохнуть. При этом виза для поездки не потребуется – для этого находиться в Черногории нужно не более 30 дней, а в Турции – 60 дней. Расскажем об отдыхе в этих странах более подробно.

Турция – лучшее соотношение цены и качества

Турция – это беспроигрышный вариант для июльского отдыха в 2024 году. Туристов привлекает теплое море, благоустроенные пляжи, отели на любой бюджет, качественный сервис, интересные достопримечательности и очень вкусная еда, сочетающая в себе европейские, азиатские и ближневосточные вкусы.

Погода в турции идеальна для любителей погреться на солнышке. Дневная температура воздуха составляет +30-35 °C, а вода прогревается до 27-28 °C. На пару градусов прохладнее на Эгейском побережье, поэтому здесь можно отдохнуть даже в конце июля 2024 из-за отсутствия изнуряющей жары.

Варианты, чем можно заняться в Турции:

  • Любители активного отдыха могут заняться параглайдингом и рафтингом, устроить джип-сафари к горам и ущельям, погрузиться в воду для путешествия к коралловым рифам и затонувшим кораблям.
  • За экскурсионным отдыхом можно отправиться к руинам античных городов, с масштабами и красотой которых не сравнится даже Греция. Если будете отдыхать в Анталье, обязательно съездите в Каппадокию – это регион со сказочным ландшафтом, словно другая планета.
  • В каждом городе есть огромные аквапарки, зоопарки, дельфинарии и парки развлечений. Вдобавок туристам предлагают прогулки на яхтах и морскую рыбалку.

Для пляжного отдыха можно посетить любой курорт Турции – везде очень теплое море. В 2024 году большая часть туристов отдыхают на Средиземноморском побережье – Белек, Сиде, Кемер, Анталья и Аланья. Здесь недорого, большая часть отелей работают по системе «все включено», масса развлечений для детей и взрослых. За европейской атмосферой, красивыми пейзажами и молодежными вечеринками в июле можно полететь на курорты Эгейского моря – Бодрум, Фетхие и Мармарис.

Черногория – красивая природа и чистые пляжи

Если же вы плохо переносите курорты, где жарко и температура достигает +35-40 °C, вам стоит слетать в Черногорию. На курортах Адриатического моря летом очень комфортная погода – море уже прогрето до +26 °C, температура воздуха не превышает +30 °C.

Главная изюминка Черногории, ради которой приезжают туристы со всего мира – удивительная природа, чистый воздух и хорошая экология. Здесь находится одна из красивейших бухт в Европе – Боко-Которский залив. Национальные парки занимают около трети территории страны из-за преимущественно горного ландшафта.

Черногорцы следят за своими пляжами, поэтому на многих присутствует «голубой флаг» – знак безопасности и чистоты воды на пляже. Стоит выделить несколько курортов Черногории, куда стоит поехать отдыхать в июле для проведения классного отпуска:

  • Беличи – город с отличными пляжами, идеально подходит для тихого отдыха у моря.
  • Будва – крупнейший курорт страны с широким выбором отелей и развлечений.
  • Котор – один из самых живописных городов Черногории.
  • Петровац – прекрасное место для тех, кто желает только загорать и купаться в теплом море.

Большая часть достопримечательностей в Черногории являются природными. Однако здесь аутентичная средневековая архитектура – во многих городах сохранились старинные здания с более чем 700-летней историей.

В Черногории развиты активные и водные развлечения – туристам предлагают яхтинг, рафтинг, альпинизм, походы в горы, дайвинг и каякинг. Аквапарки и парки развлечений сосредоточены в Будве и Бличи. Среди июльских праздников и событий, проходящих в Черногории, можно отметить Международный фестиваль искусств, Фашинаду, театральный фестиваль в старом городе Будвы, фестиваль пива и День государственности.

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