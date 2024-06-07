Отделка фасада сайдином: стоит ли?

Каким материалом оформить фасад загородного дома? Вопрос сложный, потому что ассортимент специализированных магазинов огромный и каждый желающий сможет подобрать вариант, который будет соответствовать всем заявленным требованиям. Сайдинг для наружной отделки дома цена не слишком высокая.

Сайдинг был оценен по достоинству специалистами и пользователями. Сегодня его используют многие и остаются довольны результатом.

Почему сайдинг пользуется спросом?

Сайдинг производят по уникальной технологии. Основа материала – это ПВХ. В результате удается получить действительно качественный материал, который идеально подходит для того, чтобы обшить фасад любого дома.

Что касается преимуществ, то у данного материала их немало. Мы не будем перечислять все и выделим основные, которые позволят понять, что лучше материала не найти. Например,

1. Монтаж

Для того, чтобы произвести монтаж сайдинга, не требуется приглашать специалистов или покупать какие-то особые инструменты. В набор входит сайдинг и все необходимые для работы комплектующие. В процессе монтажа используют саморезы или гвозди.

2. Минимальный вес

Если сравнить сайдинг с другими отделочными материалами, то первый легче всех. Даже деревянная обшивка весит в несколько раз больше.

Панели небольшие, но компактные. С ними легко работать.

3. Цена

Сайдинг стоит дешевле других отделочных материалов. Если верить специалистам, то становится понятно, что штукатурка обойдется в несколько раз дороже.

В ассортименте специализированных магазинов представлен сайдинг по разной цене. Есть дешевый вариант, а есть недорогой. Если бюджет ограничен, то можно обратить внимание на недорогие варианты.

4. Не боится внешнего воздействия со стороны

Мы уже говорили о том, что сайдинг производят из качественных материалов, которые прошли тщательную обработку. В результате деревянные панели не боятся воздействия со стороны. Они не потеряют своей презентабельности даже в том случае, если будет происходить регулярное воздействие окружающей среды.

5. В процессе эксплуатации не требуется ухаживать за сайдингом каким-то особым образом

Данный материал не нуждается в покраске или в какой-то дополнительной обработке. Рисунок не потеряет своей яркости. А если на поверхности появится грязь, то ее будет можно смыть водой.

6. Удается сохранить естественную вентиляцию

Сайдинг уникален тем, что отлично пропускает воздух. Следовательно, на стенах не появится плесени или не будет собираться влага. Конструкция фасада будет выглядеть презентабельно долгое время и не потребуется проводить монтаж через короткий временной промежуток.

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