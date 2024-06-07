Юным нижегородцам доступны бесплатные образовательные уроки про умные технологии Общество

Компания МТС и анимационный сериал "Фиксики" запустили бесплатную образовательную программу на тему интернета вещей в рамках федерального благотворительного проекта "Поколение М". Курс рассчитан на детей от 4 до 8 лет и включает четыре урока: "Умный город", "Умная забота о здоровье", "Умный дом" и "Умный магазин".

В короткометражных образовательных видео профессор Чудаков вместе с героями мультсериала «Фиксики» погружают ребят в мир интернета вещей и на простых примерах показывают, как вещи могут взаимодействовать друг с другом, без помощи человека: кто включает умный пылесос или чайник, что такое умная остановка и кто управляет беспилотным автобусом, как будет работать освещение в "городе будущего" и зачем в городе умные камеры. Через эти и многие другие вопросы дети получают базовые знания о формировании современной городской среды, экономии энергоресурсов, снижении своего экологического следа и использовании технологий для здравоохранения.

Зрители курса на сайте "Поколение М" смогут принять участие в конкурсе "Познаем мир с фиксиками" в двух номинациях: "Полезная находка" и "Умный подход". Ребятам предлагают пофантазировать и нарисовать умный дом, в котором они сами хотели бы жить, а также использовать свои инженерные способности и превратить старую вещь в полезное устройство. Работы можно прислать до 31 мая 2025 года. Главный приз конкурса – поездка на студию компьютерной анимации, где создают легендарных "Фиксиков".

"Инновационные технологии сегодня стали не просто привычным явлением, они окружают нас повсеместно. С дошкольного возраста дети знакомятся с интерактивными досками, «умными» столами, проекционными технологиями и системами безопасности. И важно на простом языке рассказать им про возможности, которые открывают интернет вещей, большие данные и искусственный интеллект. При этом курс можно использовать как для самостоятельного просмотра, так и в качестве дополнительных внеклассных уроков", - отметил директор филиала МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

О проекте МТС "Поколение М"

"Поколение М" - это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте "Поколения М" МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках "Поколения М" собрано более 24 миллионов рублей, которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей.

О "Фиксиках"

Анимационный сериал "Фиксики" появился в России в 2010 году. Это популярный российский просветительский проект, созданный в жанре edutainment (обучение через развлечение). Его цель — сформировать у детей научную картину мира и популяризировать научные знания. В каждую серию включено две обучающих мультипликационных врезки, которые объясняют детям основы естественных наук (физики, химии, биологии, географии, геологии, астрономии) и истории разных изобретений. Фиксики одушевляют современную техногенную среду, в которой растут дети, и учат маленьких зрителей как обращаться с техникой и окружающими их приборами. С 2020 года проект принадлежит группе компаний "Рики" и производится анимационной студией "Аэроплан". На данный момент вышло более 200 эпизодов сериала и два полнометражных фильма — "Фиксики. Большой секрет" (2017) и "Фиксики против кработов" (2019).

Промо-видео курса: https://nuum.ru/videos/2201467-umnyi-podkhod-poznaem-mir-s-fiksikami

Курс уроков доступен по ссылке: https://pokolenie.mts.ru/contests/fixiki

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Фото: пресс-служба МТС