Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Стихотворение Глеба Никитина, посвящённое Нижнему Новгороду
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Клопы: опасный паразит со смертельными последствиями

11 июня 2024 12:11  [45]

erid: 2SDnjeMqpj3

Клопы - это мелкие, бескрылые насекомые, питающиеся кровью людей и животных. Они являются серьезной проблемой в жилых домах и местах общественного пользования, так как их укусы болезненны и могут привести к серьезным заболеваниям.

Вред от клопов

Укусы клопов могут привести к появлению отека и зуда, сыпи, красных пятен, аллергических реакций, а также способствовать распространению заболеваний, таких как болезнь Шагаса, желтая лихорадка и гепатит B.

Заражение клопами может быть установлено по наличию темно-красных или коричневых пятен на постельном белье или матрасе, черных точек, которые являются экскрементами клопов, в складках мебели или обоев. Также можно заметить сладковатый запах, похожий на запах гнилых ягод, и испытывать ощущение зуда или укусов ночью, особенно в теплой постели.

Уничтожение

Уничтожение клопов может быть сложным процессом, требующим тщательного осмотра, очистки и, в большинстве случаев, профессиональной обработки.

Наиболее популярная дезинфекция от клопов включает в себя два метода.

Горячий туман

Горячий туман - это метод, при котором инсектицид нагревается и превращается в густой туман. Этот туман проникает в трещины и щели, достигая клопов, скрывающихся в этих местах. Горячий туман является высокоэффективным методом уничтожения, однако может оставить следы на поверхности, поэтому его следует использовать с осторожностью в чувствительных зонах.

Холодный туман

Холодный туман - это метод, при котором инсектицид распыляется в виде мельчайших капель, формируя холодный туман. Этот туман распространяется по воздуху и поражает клопов, находящихся на открытых поверхностях. Холодный туман менее эффективен, чем горячий туман, но он не оставляет следов и может использоваться в зонах, где горячий туман не рекомендуется.

Профилактика заражения

Чтобы предотвратить заражение клопами, следуйте этим советам:

  • Осматривайте подержанную мебель и одежду перед тем, как принести их в дом.
  • Регулярно пылесосьте и убирайте помещение, уделяя особое внимание укромным местам.
  • Запечатайте все щели и трещины в стенах, полу и плинтусах.
  • Поставьте кровать на расстоянии от стен и мебели.
  • Используйте чехлы на матрас и подушки, чтобы предотвратить попадание клопов внутрь.
  • Будьте бдительны и обращайтесь за профессиональной помощью при первых признаках заражения клопами.

Клопы - это серьезная угроза здоровью, которая может привести к болезненным укусам и распространению болезней. Профессиональные методы уничтожения, такие как горячий и холодный туман, являются наиболее эффективными в борьбе с клопами. Регулярная уборка, осмотр помещения и профилактика помогут предотвратить заражение и сохранить ваш дом свободным от этих вредителей. Если вы подозреваете заражение клопами, не медлите и обратитесь за профессиональной помощью.

Фото предоставлено «РЕВИЗОР» dez-sluzhba.com
Реклама. ООО «РЕВИЗОР». ИНН 9723182711 dez-sluzhba.com

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
07 июня 2024 13:34Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph