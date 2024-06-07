Следствие ведет школьница: новая "Любопытная Варвара" выйдет на Wink.ru в начале учебного года Культура и отдых

Премьера детского детективного сериала "Любопытная Варвара" (6+) состоится в сентябре 2024 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ), а сегодня создатели проекта представили его постер и новые фото со съемок. В июне "Любопытная Варвара" примет участие в конкурсной программе фестиваля сериалов "Пилот". В сериале снималась звезда новых "Папиных дочек" Полина Айнутдинова, а также Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Михаил Тарабукин, Олеся Железняк, Наталия Медведева и другие.

Проект создан по мотивам книг писателя Георгия Ланского кинокомпанией "Карго" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). "Любопытная Варвара" пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь" и другие).

Постер: https://disk.yandex.ru/d/MR57SjhjwXjZ7w (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Новые фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/Re9T10lTv1t1Ag (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru)

Десятилетняя Варвара Смородина (Полина Айнутдинова) — самый настоящий вундеркинд, необычайно умная и начитанная девочка. Она знает все про криминалистику и мечтает стать выдающейся сыщицей, как ее дедушка. Коронное слово Варвары — "Любопытненько!". Приехав на лето к бабушке и дедушке в поселок Верховой, Варя сталкивается с массой таинственных преступлений и берется за расследование вместе со своим новым другом — простодушным сельским мальчиком Васей (Сергей Фёдоров). Оказывается, в тихом поселке немало тайн и необычных происшествий!

"Сначала я думала, что мы с моей героиней Варварой совсем не похожи, а потом оказалось, что у нас есть что-то общее — мы обе обожаем читать детективы. Съемки в сериале многому меня научили. Я бы даже сказала, что стала взрослее, потому что это моя первая большая роль с таким количеством текста. А еще на съемках я научилась играть в шахматы, спасибо одному актеру из команды, который мне помогал. У нас была очень классная атмосфера на площадке, с моим партнером Серегой Федоровым мы постоянно смеялись за кадром, а режиссер Юра Коробейников очень нас баловал и всячески помогал. Это был очень интересный проект, и мне невероятно понравилось в нем сниматься", — поделилась Полина Айнутдинова.

"В нашем сериале, несмотря на то, что он детский, затронуты важные темы: ответственность взрослого перед ребенком, вопросы отношений внутри семьи, дружбы и того, как люди должны прощать. Наши главные актеры-дети были просто чудесные: капризов не было вообще. Все хотели работать, все учили тексты, и это при том, что съемки были непростыми. В общем, у меня просто любовь и восторг от наших маленьких артистов. Я безумно благодарен продюсерам Карену Оганесяну и Полине Ивановой и кинокомпании “Карго”, которые дали мне возможность попробовать свои силы и сделать этот проект. Я очень люблю этих ребят и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество", — сказал режиссер Юрий Коробейников.

О сериале "Любопытная Варвара" (6+)

Производство: "Карго" при поддержке "НМГ Студии" и АНО "ИРИ"

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: детский детектив

Хронометраж: 25 минут

Количество серий: 8

Шоураннер: Карен Оганесян

Продюсеры: Карен Оганесян, Полина Иванова

Режиссер-постановщик: Юрий Коробейников

Оператор-постановщик: Николай Платонов

Автор сценария: Мария Кабанова

Креативные продюсеры: Сергей Востриков, Павел Косов

Исполнительный продюсер: Федор Черных

Продюсер продвижения: Владимир Пермяков

Художник-постановщик: Юлия Феофанова

Художник по гриму: Ксения Максимова

Художник по костюму: Дарья Фомина

Художник по реквизиту: Аркадий Байматов

В ролях: Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Михаил Тарабукин, Наталия Медведева, Олеся Железняк, Анастасия Тодореску, Михаил Мяло, Владимир Левченко, Максим Карушев, Дмитрий Калихов, Ульяна Куликова.

Фото предоставлено ПАО "Ростелеком" Реклама. ПАО "Ростелеком" rt.ru