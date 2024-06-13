Мобильность, качество, цена

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Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина впервые был представлен на XXXIII Международном форуме "Пиво-2024", где презентовал измерительную систему "Алко-П" различных типоразмеров.

Крупнейшее в России специализированное выставочное мероприятие пивной индустрии прошло в Сочи в конце мая. Пригласил АПЗ к участию региональный представитель – ООО "Аскания". 

Актуальность мероприятия связана с тем, что к 1 сентября 2024 года в соответствии с Федеральным законом №108 от 3 апреля 2023 года производители пива и других слабоалкогольных напитков мощностью от 100 до 300 тыс. декалитров в год обязаны оснастить свои производственные линии автоматическими средствами измерения и учета для передачи данных в ЕГАИС.

"Измерительные системы марки АПЗ вызвали активный интерес участников форума, – отметил заместитель начальника отдела по маркетингу Олег Акилов. – Для оснащения мини-пивоварен АПЗ предлагает ИС "Алко-П" с Ду 20-32 в различных конфигурациях в зависимости от технических требований заказчика, например, с дополнительной установкой прибора штучного учета потребительской тары (бутылок, банок). Особое внимание посетители заводского стенда обращали на мобильный вариант исполнения системы для учета налива пива в кеги, который позволяет легко и быстро перемещать систему и подключать ее к технологическому процессу".  

В рамках работы выставки состоялась встреча с представителями центрального аппарата Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Во время ознакомления с экспозицией АПЗ обсуждались возможности использования Wi-Fi для передачи информации в ЕГАИС от измерительных систем, установленных на мобильных платформах.

"Вопрос был оперативно проработан, получено принципиальное одобрение этого новшества со стороны РАТК и уже реализовано в одной из модификаций ИС "Алко-П", – подчеркнул Олег Владимирович.

Главным результатом участия в выставке "Пиво-2024" стало заключение нескольких договоров на поставку ИС "Алко-П", а также возможность размещения информации о приборе марки АПЗ на сайтах Союза российских пивоваров и его партнеров, в профильных журналах.

Цифра
149 компаний и индивидуальных предпринимателей приняли участие в форуме "Пиво-2024". Это производители пива и безалкогольных напитков, поставщики сырья и материалов, оборудования, СМИ.

Текст: Ирина Балагурова. Фото предоставлено отделом маркетинга

На фото: директор ООО "Аскания" Владимир Талярный презентует делегации РАТК измерительную систему "Алко-П".

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Теги:
АПЗ
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