Нижегородцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи Общество

Фото: ГКУ НО Нижегородский центр занятости населения

Нижегородцев приглашают к участию во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи.

Жители Нижегородской области могут причинять участие во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи. Прием заявок на конкурс стартует 17 июня на сайте https://leader-id.ru/events/443556 и продлится до 16 августа.

Конкурс является частью плана мероприятий по реализации долгосрочной программы содействия занятости молодежи до 2030 года и способствует реализации мероприятий федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Организатор конкурса - Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

По информации ГКУ НО «Нижегородский центр занятости населения», мероприятие реализуется с целью обмена опытом по трудоустройству молодежи и создания условий для распространения лучших практик трудоустройства молодежи, которые могут быть применены в организациях различных уровней.

В конкурсе могут принять участие коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации, образовательные организации, государственные и муниципальные учреждения, государственные корпорации и органы местного самоуправления, а также другие организации и лица, заинтересованные в трудоустройстве молодежи, имеющие опыт реализованных практик трудоустройства молодежи на территории Российской Федерации в различных сферах экономики.

Перечень номинаций:

- «Трудоустройство особых категорий молодежи (инвалиды, граждане с ограниченными возможностями здоровья, ветераны боевых действий, принимавшие участие в специальной военной операции, граждане, прошедшие военную службу по призыву, дети-сироты, лица, освобожденные из мест лишения свободы, и прочие)»;

- «Сохранение и привлечение молодежного кадрового потенциала региона»;

- «Партнерство в развитии профессиональных компетенций (взаимодействие образовательных организаций и работодателей)»;

- «Профориентационная деятельность»;

- «Трудоустройство молодежи на предприятия отдельных приоритетных отраслей (оборонно-промышленная, сельскохозяйственная и другие сферы)»;

- «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»;

- «Адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста, в том числе в рамках наставничества».

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