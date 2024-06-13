Занятия по французскому языку пройдут на площадке Штаба общественной поддержки Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

С 17 по 23 июня на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» пройдут различные мастер-классы.



Так, дети в возрасте 5-7 лет смогут познакомиться с базовыми элементами гимнастики под руководством опытного тренера. Несложные занятия доступны практически каждому ребенку, помогут детям полюбить спорт и будут способствовать укреплению организма. Занятия будут проходить два раза в неделю по вторникам и четвергам в 16.00 (для занятий необходима справка от врача-педиатра об отсутствии противопоказаний к занятиям спортивно-оздоровительного направления).



Также на летний период открыты 2 новые группы: для детей в возрасте от 12 лет и старше и группа для взрослых по изучению французского языка с нуля. Предусмотрен курс знакомства с культурой Франции. Такой комплексный подход позволяет развить кругозор, страноведческие знания и открыть для себя новые знакомства. Занятия для детей будут проходить еженедельно по четвергам в 17.00, а для взрослых – по средам в это же время.



Для участия требуется предварительная запись по телефону 8(831) 435-13-81 в будние дни с 10.00 до 17.00 либо на странице Штаба в социальных сетях. Участие во всех мероприятиях может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.



Расписание занятий на текущую неделю (возможны изменения):



17 июня



17.00 - мастер-класс по китайской каллиграфии (12+)



18 июня



14.00 - мастер-класс «Смартфон не просто телефон» (12+)

16.00 - мастер-класс по гимнастике для детей (5+)

17.00 - занятия по английскому языку (7+)



19 июня



14.00 - занятия «Здоровая спина» (12+)

15.00 - просмотр документального фильма, приуроченного ко Дню памяти и скорби (7+)

16.00 - занятия по французскому языку (18+)

17.00 - занятия по зумбе (12+)



20 июня



15.00 - лекция «Доктор говорит» (16+)

16.00 - мастер-класс по гимнастике для детей (5+)

17.00 - французский язык для подростков (12+)



21 июня



10.00 - встреча с Г.А.Суворовым – автором книги о маршале А.Е. Голованове (12+)

12.00 - открытый урок по бытовому и спортивному послушанию с собакой, приуроченный ко Дню кинолога (7+)



22 июня



14.00 Шахматы для всех возрастов (6+)