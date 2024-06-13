Занятия по французскому языку пройдут на площадке Штаба общественной поддержки

Фото: Штаб общественной поддержки
С 17 по 23 июня на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» пройдут различные мастер-классы.
Так, дети в возрасте 5-7 лет смогут познакомиться с базовыми элементами гимнастики под руководством опытного тренера. Несложные занятия доступны практически каждому ребенку, помогут детям полюбить спорт и будут способствовать укреплению организма. Занятия будут проходить два раза в неделю по вторникам и четвергам в 16.00 (для занятий необходима справка от врача-педиатра об отсутствии противопоказаний к занятиям спортивно-оздоровительного направления).
Также на летний период открыты 2 новые группы: для детей в возрасте от 12 лет и старше и группа для взрослых по изучению французского языка с нуля. Предусмотрен курс знакомства с культурой Франции. Такой комплексный подход позволяет развить кругозор, страноведческие знания и открыть для себя новые знакомства. Занятия для детей будут проходить еженедельно по четвергам в 17.00, а для взрослых – по средам в это же время.
Для участия требуется предварительная запись по телефону 8(831) 435-13-81 в будние дни с 10.00 до 17.00 либо на странице Штаба в социальных сетях. Участие во всех мероприятиях может принять любой житель города и области. Все занятия проходят бесплатно.
Расписание занятий на текущую неделю (возможны изменения):
17 июня
17.00 - мастер-класс по китайской каллиграфии (12+)
18 июня
14.00 - мастер-класс «Смартфон не просто телефон» (12+)
16.00 - мастер-класс по гимнастике для детей (5+)
17.00 - занятия по английскому языку (7+)
19 июня
14.00 - занятия «Здоровая спина» (12+)
15.00 - просмотр документального фильма, приуроченного ко Дню памяти и скорби (7+)
16.00 - занятия по французскому языку (18+)
17.00 - занятия по зумбе (12+)
20 июня
15.00 - лекция «Доктор говорит» (16+)
16.00 - мастер-класс по гимнастике для детей (5+)
17.00 - французский язык для подростков (12+)
21 июня
10.00 - встреча с Г.А.Суворовым – автором книги о маршале А.Е. Голованове (12+)
12.00 - открытый урок по бытовому и спортивному послушанию с собакой, приуроченный ко Дню кинолога (7+)
22 июня
14.00 Шахматы для всех возрастов (6+)
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