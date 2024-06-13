ВТБ запустил мгновенные переводы по СБП для среднего и малого бизнеса Бизнес

Клиенты ВТБ среднего и малого бизнеса получили возможность мгновенно осуществлять денежные переводы на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (B2B-переводы) через Систему быстрых платежей (СБП). Сумма одной операции может достигать 1 млн рублей.



"Система быстрых платежей – уже давно зарекомендовавший себя удобный и быстрый способ безналичных переводов между физическими лицами. Сегодня переводы через СБП доступны не только физическим лицам, но и бизнесу. Сервис B2B-переводов СБП заметно повышает скорость взаимодействия с партнерами и позволяет проводить онлайн-расчеты независимо от дня недели, времени суток или разницы во времени", - отмечает Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.



До начала работы с сервисом предприниматели должны зарегистрироваться в Системе быстрых платежей, сделать это можно в интернет-банке Бизнес Платформы ВТБ или в одном из офисов банка, после чего все операции можно проводить онлайн. В интернет-банке клиент-получатель средств формирует QR-код или уникальную платежную ссылку, в которой уже есть реквизиты и сумма к оплате, и направляет любым удобным способом клиенту-плательщику. Последний выбирает в своем интернет-банке оплату по СБП, в открывшемся окне указывает платежную ссылку и подтверждает операцию. Процесс проходит за секунды, и сразу после подтверждения плательщик получает уведомление об оплате, а получатель – деньги на счет.



Запрашивать и совершать моментальные B2B-платежи можно как внутри ВТБ, так и в другие российские банки, подключенные к Системе. Клиент должен быть зарегистрирован в СБП в том банке, через который он хочет совершить платеж или выставить ссылку на оплату.



Сервис доступен юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с открытым расчетным счетом в ВТБ и зарегистрированным в Системе быстрых платежей. Сервис предусматривает оплату только в пользу юридического лица или индивидуального предпринимателя, исключая переводы в пользу юридических лиц, лицевые счета которых открыты в территориальных органах Федерального казначейства. Ограничение по сумме составляет 1 млн рублей в рамках одной операции и закреплено в Положении Банка России от 29.06.2021 № 762-П "О правилах осуществления перевода денежных средств".

