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Общество

Эн+ начинает прием заявок на участие в стипендиальной программе

17 июня 2024 16:14  [78] Общество

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+, ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, объявляет о старте приема заявок на участие в очередном потоке стипендиальной программы Эн+/Русал. Соискатели смогут подать заявки в течение месяца, до 17 июля. 177 победителей, которые будут объявлены в сентябре, получат от компании стипендию в размере от 10 до 25 тыс. рублей в месяц в вузах и от 5 до 15 тыс. рублей в ссузах в зависимости от курса.
 
Экспертная комиссия проанализирует заявки претендентов с учетом их академической успеваемости и участия в научно-исследовательской работе (включая публикации в научных журналах и победы в студенческих олимпиадах), а также достижений студентов в творческой и волонтерской деятельности, конкурсах профессионального мастерства.  Участвовать в конкурсе смогут студенты-очники, обучающиеся на 2-6 курсах в высших и средних профессиональных учебных заведениях по таким направлениям, как энергетика, металлургия, медицина, педагогика. В этом году в программу добавилась одна новая специальность – горное дело.
 
Заместитель генерального директора Эн+ по управлению персоналом Наталья Альбрехт отметила: "Стипендиальная программа Эн+/Русал призвана поощрить самых талантливых и активных студентов в городах нашей ответственности за их достижения и мотивировать к новым успехам. Сегодня стране как никогда нужны энергетики, металлурги, врачи, педагоги, работники других специальностей. Стипендия призвана поддержать их на выбранном пути, показать, что он действительно верный".
 
Первый набор стипендиатов состоялся в 2021 году. Эн+ постоянно расширяет список вузов и ссузов, участвующих в стипендиальной программе, их число уже достигло 57. Сегодня проект охватывает 20 городов России: Иркутск, Братск, Санкт-Петербург, Тайшет, Красноярск, Ачинск, Дивногорск, Саяногорск, Абакан, Новокузнецк, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск, Нижний Новгород, Миасс, Волгоград, Тихвин, Иваново и Назарово. Среди учебных заведений-участников – ведущие университеты страны, профильные энергетические, металлургические, медицинские, педагогические вузы и учреждения СПО.
 
Помимо стипендий, для участников программы предусмотрены дополнительные меры поддержки, включая участие в профессиональных конференциях, годовую подписку на профильную электронную библиотеку, доступную на карьерном портале UNIVER, стажировки и экскурсии на предприятия компаний РУСАЛ и Эн+.
 
За годы проведения программы 15% участников уже стали сотрудниками компании, еще половина студентов планирует трудоустройство после окончания обучения. Эн+ заинтересована в приеме на работу молодых и активных специалистов, способных решать современные задачи на реальном производстве.

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Теги:
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