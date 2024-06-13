Что могло остановить Анну Каренину: тайны великого романа в захватывающем документальном расследовании — уже 17 июля Культура и отдых

Премьера шестисерийного докуфикшена "Тайны Карениной" (18+) состоится 17 июля в онлайн-кинотеатрах Wink.ru и KION. Это мультижанровый проект, в котором объединились мелодрама, психологический и социальный триллеры, тщательное расследование, художественная реконструкция и история нравов конца XIX века. В основу документального сериала легла книга Павла Басинского "Подлинная история Анны Карениной". В июне проект будет представлен в секции "Самый ожидаемый документальный проект" в деловой программе фестиваля сериалов "Пилот".

Производством сериала занимается "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселева (Happy End, "Псих", "Актрисы", "Балет", "Неверные") при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и участии агентства экранизаций "Снимайте это немедленно!". Проект пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь"‎, "Неверные" и другие) и KION Originals ("Почка", "Обоюдное согласие", "Клиника счастья" и другие). Режиссером стал Иван Юдин, шоураннером выступила Анастасия Корецкая, креативным продюсером и автором идеи — Анна Колчина.

Трейлер: https://youtu.be/QBQ-nHzdzZM

Постер: https://disk.yandex.ru/d/belQKaziM7zubw

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/ph_uyKyDj-vDRQ

Зрители пройдут шаг за шагом все загадочные обстоятельства жизни героини: от брака с Карениным и знакомства с Вронским до страшной смерти на станции Обираловка. Хронологически прослеживаются судьбы всех важных героев романа и их роли в истории Анны. Распутать этот клубок тайн помогут эксперты в области литературы и культуры России XIX века — Павел Басинский и Фекла Толстая, праправнучка писателя.

По сюжету известные актеры проходят пробы в фильм по самому известному роману Льва Толстого о любви. Все грани Анны Карениной будут воплощать сразу шесть актрис — по числу прототипов, с которых Лев Толстой писал свою героиню. Все они разные, но каждая дала Анне какую-то важную черту. Проходя кастинг и готовясь к роли, актеры погружаются в исследование судеб прототипов и пытаются ответить на вопрос, кто из героев романа виноват в самоубийстве Анны и почему персонажи настолько современны и близки нам. Кроме актеров, в кадре находится и съемочная группа: художники, гримеры, костюмеры. В конце каждой серии нейросеть визуализирует портреты, соединяя прототипов и актеров, участвующих в кастинге.

Вместе с актерами создатели проекта постараются по минутам восстановить день гибели одной из главных героинь русской литературы.

В съемах приняли участие Евгений Сангаджиев, Сергей Гармаш, Егор Дружинин, Алла Сигалова, Роман Евдокимов, Павел Ворожцов, Мила Ершова, Мария Мацель, Полина Гухман и другие.

Алла Сигалова, исполнительница роли Корсунского:

"Этот фильм — еще одна версия (из тысяч уже существующих) создания романа Льва Николаевича Толстого "Анна Каренина", попытка ответить на множество вопросов, которые волновали и будут волновать читателей и исследователей этой истории. И я очень надеюсь, что точки в этих поисках не будут поставлены, а ответы на бесконечные вопросы, задаваемые этим фильмом, как и другими трактовками и изысканиями, не будут окончательными. Так желание каждого читателя самому разобраться и проанализировать этот роман будет длиться, пока существует человек!".

Анна Колчина, автор идеи и креативный продюсер:

"Роман "Анна Каренина" — один из самых экранизируемых в мире, поэтому, чтобы рассказать эту историю, мы выбрали форму кастинга. Но это необычный кастинг, актеры точь-в-точь похожи на прототипы героев книги, с которых Толстой написал их. Поэтому, например, у нас есть шесть разных Анн, а значит, шесть знакомых автора, из которых он собрал свою знаменитую Анну Каренину. Мы попробовали представить, что если бы сам Толстой снимал экранизацию романа?".

Анастасия Корецкая, шоураннер и продюсер:

"Кажется, что "Анна Каренина" — вполне законченная история. Но современному человеку может быть сложно понять, почему закончилась она именно так. Мы поговорим со зрителем о реалиях XIX века, в которых жила героиня романа, о положении, в котором она оказалась".

Сергей Бондарчук и Алексей Киселев, продюсеры сериала:

"Тайны Карениной" — первый российский сериал в подобном экспериментальном жанре и большая гордость для "Студии Видеопрокат". Сотрудничество сразу с двумя крупными платформами — Wink.ru и KION — говорит об успешности и необходимости этого проекта. Современному зрителю нужен уже не просто развлекательный контент, он ждет от нас оригинальных и смелых идей. Мы слышим нашего зрителя и идем за ним в правильном направлении».

17 июля подписчикам онлайн-кинотеатров Wink.ru и KION станут доступны два эпизода сериала "Тайны Карениной", далее новые эпизоды будут выходить по средам.

О сериале "Тайны Карениной" (18+)

Производство: "Студия Видеопрокат" при поддержке АНО "ИРИ" и платформ Wink.ru и KION, а также агентства экранизаций "Снимайте это немедленно!"

Жанр: документальный сериал

Хронометраж: 52 минуты

Количество серий: 6

Режиссер: Иван Юдин

Оператор-постановщик: Владислав Тиньков

Шоураннер: Анастасия Корецкая

Автор идеи и креативный продюсер: Анна Колчина

Продюсеры: Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая, Алексей Киселев

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин, Захар Чавкин, Кирилл Ашумов

Продюсеры KION: Игорь Мишин, Илья Бурец, Ангелина Ашман, Максим Филатов, Мария Серпионова

Автор сценария: Павел Басинский, Елена Исаева, Анна Шинкарецкая

Редактор: Анна Шинкарецкая

В ролях: Софья Володчинская, Анастасия Куимова, Полина Гухман, Анастасия Крылова, Анастасия Дворянская, Анастасия Мишина, Василиса Перелыгина, Евгения Ивашова, Мария Мацель, Софья Гершевич, Мила Ершова, Роман Евдокимов, Даниил Киселев, Андрей Гальченко, Анар Халилов, Сергей Горошко, Максим Емельянов, Павел Ворожцов, Игорь Миркурбанов, Виталий Коваленко, Хельга Филиппова, Полина Ауг, Евгений Сангаджиев, Алла Сигалова, Амбарцум Кабанян, Ирина Угольникова, Евгения Кузнецова, Екатерина Уланова, Даниил Феофанов, Мария Миронова, Степан Лапин, Александр Чех, Елена Морозова.

Фото предоставлены ПАО "Ростелеком"

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