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Общество

Основные последствия проливного дождя ликвидированы в Нижнем Новгороде

18 июня 2024 14:52  [86] Общество
Основные последствия проливного дождя ликвидированы в Нижнем Новгороде

Основные последствия проливного дождя ликвидированы в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Основные последствия проливного дождя в Нижнем Новгороде ликвидированы. Как сообщает администрация города, коммунальные службы заранее подготовились к непогоде. 

По данным управлении ГОЧС Нижнего Новгорода, количество осадков, которые выпали 17 июня в заречной и нагорной отличалось: в нагорной части выпало 6 мм осадков, а в заречной - 16 мм.

Администрации районов вместе с дорожными службами и ресурсоснабжающими организациями приняли меры по устранению последствий сильного дождя и ветра. В первую очередь они были направлены на обеспечение работы общественного транспорта и бесперебойной работы электроснабжения. Откачивающая техника работала всю ночь. 

Так, в Нижегородском районе основные работы по ликвидации последствий ливня уже выполнили. В настоящее время территория района приводится в порядок: очищаются дороги, убирается мусор с газонов и чистятся ливневки.

В Сормовском районе дежурные службы заранее подготовились к последствиям непогоды и  прочистили дождеприемные решётки. Сегодня водооткачивающая техника работает на улицах Федосеенко, Гаугеля, Ясной, Лунской, Кима, 70 лет октября, Кораблестроителей, Зайцева.

В Московском районе вечером и ночью откачивали воду на ряде улиц, в том числе на ул. Маршала Казакова, дублере Сормовского шоссе, на проспекте Героев. Дорожные рабочие объезжают район, промывают и чистят ливневые канализации и убирают упавшие после дождя ветки.

В Автозаводском районе откачано 615 кубометров воды. В Парке Славы идут работы по уборке и дроблению упавших веток.

В Советском районе коммунальщики прочистили все дождеприемные колодцы от мелкого мусора. Затем к работе приступила водооткачивающая техника. Ночью дорожные бригады устраняли последствия ливня: собирали мусор и ветки, очищали прибордюрные полосы. 

В Приокском районе подрядные организации проверили подведомственные территории на предмет подтоплений и упавших деревьев.Также бригады очищают прибордюрные полосы после прошедшего дождя. 

В Ленинском районе со вчерашнего вечера проводится откачка воды на проспекте Ленина, на улице Новикова-Прибоя, возле поворота на улицу Снежную. Сегодня работы по откачке продолжаются на всей территории района.

В Канавинском районее коммунальщики также работали в ночную смену. Водооткачивающая техника откачала 440,25 куб.м воды. Рабочие так же убирали упавшие ветки и деревья. На данный момент продолжается откачка воды с улиц района.

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Теги:
ЖКХ Ливневки Ликвидация
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