Схема размещения соцобъектов появится в Нижегородской области Общество

Схему размещения социальных объектов планируют создать в Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба нижегородского Заксобрания, данный вопрос рассматривался на комитете по градостроительству.

По словам председателя профильного комитета, депутата ЗСНО Василия Суханова, такое предложение ранее уже было проработано совместно с нижегородским правительством и администрацией Нижнего Новгорода.

"На комитетах не единожды обращались к правительству Нижегородской области, к администрации города Нижнего Новгорода о целесообразности создания схемы размещения объектов социальной инфраструктуры. И именно данный законопроект предусматривает создание градостроительных карт (схем), в которых будут зафиксированы места, где должны находиться школы, элементы транспортной или спортивной инфраструктуры", - сказал депутат.

По словам председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина, данный законопроект позволит исключить случаи, когда жилой дом строят на месте, где должна была быть школа. "Таким образом школу никто не перенесет в другое место. Это один из важнейших пунктов предложенных изменений", - отметил Евгений Люлин.

Изменения в региональный закон "Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области" также предполагают воссоздание градостроительного совета в качестве консультативного органа.

Ранее сообщалось, что шесть школьных корпусов и семь детсадов запланировано построить в Нижегородском районе до 2028 года.