МегаФон подключил к мобильному интернету более 200 км трассы М-12 Общество

Инженеры оператора ввели в эксплуатацию около 40 базовых станций на нижегородском участке дороги от границы с Владимирской областью до поселка Новые сосенки в 60 км от Арзамаса. Благодаря установке телеком-объектов максимальная скорость передачи данных достигает 150 Мбит/с. С такими показателями мобильного интернета водители могут с комфортом пользоваться навигатором, а пассажиры – общаться в мессенджерах и смотреть видео в онлайн-режиме.

Оператор установил базовые станции на специальных сооружениях высотой от 40 до 50 метров, что обеспечивает наибольший радиус покрытия. Телеком-объекты дополнительно оснащены аккумуляторными батареями, которые смогут поддержать работоспособность объектов в случае нештатных ситуаций.

В зону действия сети LTE попали также несколько населенных пунктов, расположенных вдоль автобана: Безверниково, Пологовка, Костылиха и Ольховка, где в общей сложности проживают сотни нижегородцев. Наличие мобильного интернета способствует развитию малого и среднего бизнеса в этих деревнях и селах.

Масштабные работы по монтажу телеком-объектов на трассе М-12 начались в конце прошлого года. Длина автобана, связавшего Москву и Казань, составляет более 800 км. Дорога проходит по территории пяти регионов, в Нижегородской области находятся 277 км трассы. Для обеспечения уверенного сигнала связи и мобильного интернета запланировано строительство более 50 базовых станций, оператор уже запустил свыше 70% телеком-объектов на этом участке автодороги.

"Мы успели завершить важнейший проект к началу лета, когда количество туристов и путешественников увеличивается в разы. При этом едут они не только в Москву или Казань, для многих целью путешествия является красивейший Арзамас, святые места Дивеева и Нижний Новгород – город с богатейшей историей. Надежная связь и скоростной мобильный интернет, несомненно, добавят комфорта в пути. По данным наших аналитиков, на нижегородском участке трассы интернетом одинаково активно пользуются и днем, и ночью", — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Первый телеком-объект стандарта LTE на трассе М-12 оператор запустил в декабре прошлого года около крупной автозаправочной станции под Арзамасом. Сейчас на трассе установлено уже около 40 базовых станций оператора. Они работают в низком и среднем диапазонах частот, что дает широкое покрытие и комфортные скорости передачи данных. Кроме собственных базовых станций, в ряде мест инженеры оператора используют радиочастоты по технологии RAN Sharing, что также обеспечивает связь и мобильный интернет.

Фото: Александр Воложанин

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